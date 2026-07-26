Tarjeta Violeta Bienestar Abre Registro Mañana: Qué Piden y Dónde Hay Módulos Abiertos en México

Quedan pocos días para que termine el mes, pero en ese tiempo se abre un nuevo registro de la Tarjeta Violeta Bienestar, por eso acá te decimos qué documentos piden para hacer el trámite y dónde hay módulos de inscripciones abiertos en México durante lo que queda de julio 2026.

Este apoyo Bienestar da un pago de 2,600 pesos por bimestre, por eso muchas personas creen que la Tarjeta Violeta tiene registro en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), por eso en una nota ya te mostramos todos los requisitos que deben cumplir las madres solteras de 18 a 59 años para realizar su solicitud.

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¿Qué documentos piden para hacer registro Tarjeta Violeta Bienestar en julio 2026?

Este nueva etapa de inscripciones inicia el lunes 17 y termina el viernes 31 de julio 2026. Durante esos cinco días, las personas deben acudir a su módulo más cercano con los siguientes documentos, para llenar su solicitud:

Identificación oficial vigente.

CURP de la aspirante.

Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento de los dependientes económicos.

Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).

¿Dónde hay módulos de registro a la Tarjeta Violeta 2026?

Aunque muchos esperan que la Tarjeta Violeta Bienestar tenga registro en el Estado de México o CDMX, la realidad es que solamente hay inscripciones abiertas en el estado de Baja California, específicamente en los siguientes módulos:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico. Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39. Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río. Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso. Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec. San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro. San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín. CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

El horario de registro en módulos es de 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, del 27 al 31 de julio. Durante todos esos días va a estar disponible la inscripción al apoyo para mujeres Bienestar de 18 a 59 años. Recuerda que las personas que sean beneficiarias de la Tarjeta Violeta van a recibir un pago bimestral de 2,600 pesos en este 2026.

AO