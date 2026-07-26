Programas sociales

Tarjeta Violeta Bienestar Abre Registro Mañana: Qué Piden y Dónde Hay Módulos Abiertos en México

Checa en que lugares hay registro para la Tarjeta Violeta en julio 2026, pues muchas personas creen que hay módulos de inscripción en el Estado de México o CDMX

La Tarjeta Violeta Bienestar abre registro qué piden y dónde hay módulos abiertos en México julio 2026La Tarjeta Violeta abre registro para mujeres de 18 a 59 años. Foto: Secretaría de Bienestar Baja California

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