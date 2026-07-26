Programas sociales

Mañana Empieza Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 Años: Módulos y Cómo Asegurar $2,600

El registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años inicia este lunes 27 de julio 2026, por eso checa la lista de módulos y pasos para asegurar tu entrada al programa Bienestar

Empieza registro el apoyo Bienestar mujeres de 18 a 59 años de 2,600 pesos módulos y cómo asegurar en julio 2026Miles de mujeres van a tener lo posibilidad de recibir 2,600 pesos cada bimestre. Foto: Secretaría de Bienestar Baja California

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