Mañana Empieza Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 Años: Módulos y Cómo Asegurar $2,600

La espera llegó a su fin, ese lunes empieza el registro al apoyo Bienestar de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años de edad y si quieres saber si puedes obtenerlo, acá te damos todos los detalles, desde la lista de módulos que van a estar abiertos para hacer el trámite y cómo hacer la inscripción al programa sociales en los días que quedan del mes de julio 2026.

El primer paso antes de hacer tu solicitud es saber si cumples con lo necesario, por eso en una nota ya te dejamos todos los requisitos que pide el apoyo para mujeres de 18 a 59 años en julio. Además, también te mostramos todos los documentos que piden para que puedas registrarte con éxito y tengas más posibilidades asegurar un lugar.

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¿Dónde están los módulos de registro del apoyo Bienestar mujeres 18 a 59 años en julio 2026?

El programa que va a tener recepción de solicitudes a partir de este lunes 27 de julio es la Tarjeta Violeta Bienestar, con registro para todas las mujeres de 18 a 59 años que vivan en el estado de Baja California. Las aspirantes deben hacer su inscripción en alguno de los siguientes módulos:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico.

Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.

Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.

Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.

San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.

San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín.

CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

¿Cómo asegurar el apoyo de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años?

Para hacer una correcta inscripción al apoyo Bienestar mujeres de 18 a 59 años en julio, las aspirantes deben llevar a su módulo más cercano los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente. CURP de la aspirante. Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). Acta de nacimiento de los dependientes económicos. Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).

El horario de registro en módulos es de 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, del 27 al 31 de julio. Durante todos esos días va a estar disponible la inscripción al apoyo para mujeres de 18 a 59 años. Es importante hacer énfasis en que las personas que sean beneficiarias de la Tarjeta Violeta Bienestar van a recibir un pago bimestral de 2,600 pesos en este 2026.

AO