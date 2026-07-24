Programas sociales

¿Qué Piden para la Tarjeta Violeta Bienestar Mujeres de 18 a 59 Años? Estos Documentos Necesitas

Está por iniciar el registro de la Tarjeta Violeta, por eso checa todos los documentos que necesitan las mujeres de 18 a 59 años para obtener el apoyo Bienestar de 2,600 pesos en 2026

Qué piden en la Tarjeta Violeta Bienestar mujeres de 18 a 59 años lista de documentos necesarios registro julio 2026La Tarjeta Violeta Bienestar abre registro durante cinco días de julio 2026. Foto: Secretaría de Bienestar de Baja California

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