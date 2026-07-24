¿Qué Piden para la Tarjeta Violeta Bienestar Mujeres de 18 a 59 Años? Estos Documentos Necesitas

Falta muy poco para que la Tarjeta Violeta Bienestar inicie un nuevo registro en 2026 para mujeres de 18 a 59 años de edad, por eso acá te contamos qué documentos piden para obtener el apoyo de 2,600 pesos bimestrales, que serán entregados este mismo año a las nuevas beneficiarias.

Este nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años cobra mucha relevancia, por eso en una nota ya te mostramos todos los requisitos, la lista de módulos que van a estar abiertos en julio 2026 y los pasos para asegurar tu entrada al programa social durante la recepción de solicitudes.

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¿Cuándo abre registro la Tarjeta Violeta Bienestar para mujeres de 18 a 59 años en 2026?

La inscripción al programa inicia el próximo lunes 27 y va a estar disponible hasta el viernes 3 de julio 2026. Las aspirantes deben ser mujeres jefas de familia que vivan en el estado de Baja California, esto según información de la Secretaría de Bienestar de dicha entidad.

Las mujeres de 18 a 59 años interesadas en solicitar la Tarjeta Violeta deben acudir a alguno de los siguientes módulos mostrados en las fechas previamente mostradas:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico.

Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.

Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.

Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.

San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.

San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín.

CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

¿Qué documentos pide la Tarjeta Violeta Bienestar en su registro 2026?

Para hacer una correcta inscripción al apoyo Bienestar mujeres de 18 a 59 años en julio, las aspirantes llevar a su módulo más cercano los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente. CURP de la aspirante. Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). Acta de nacimiento de los dependientes económicos. Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).

La recepción de nuevas solicitudes de la Tarjeta Violeta Bienestar va a estar disponible del 27 a 31 de julio 2026, en un horario de 08:00 de la mañana a 15:00 horas. Durante todo ese tiempo y días se va a poder solicitar el apoyo para mujeres de 18 a 59 años, que da un pago bimestral de 2,600 pesos por beneficiaria.

AO