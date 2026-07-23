¿Habrá Calendario de Beca Rita Cetina en Agosto 2026? Buscador de Estatus Muestra Quiénes Cobran

Estamos en plena época de vacaciones en las escuelas, pero muchos padres de familia y alumnos tienen la duda de si habrá un calendario de pagos de la Beca Rita Cetina primaria en agosto 2026, por eso acá te confirmamos esa información y además te decimos quiénes cobran el depósito de 2,500 pesos de acuerdo con lo que muestra el buscador de estatus de Becas Benito Juárez.

Con el buscador de estatus Beca Rita Cetina 2026 ya en funcionamiento, en una nota ya te dijimos dónde hay entrega de tarjetas Bienestar en julio y qué beneficiarios dejarán de recibir su apoyo económico bimestral, esto luego de haber concluido el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP.

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¿Habrá calendario Beca Rita Cetina en agosto 2026?

Hace una semana, el Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó qué sí habrá un calendario de pagos Beca Rita Cetina para alumnos de primaria en agosto 2026, que corresponde al apoyo anual de uniformes y útiles escolares de 2,500 pesos.

El calendario será difundido a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar. Por ello, los padres de familia y niños deben estar pendientes de los días en que realizarán el depósito de la Beca Rita Cetina primaria.

¿Quiénes cobran apoyo de 2,500 pesos en agosto según el Buscador de Estatus Beca Rita Cetina 2026?

Luego de anunciarse el nuevo link del Buscador de Estatus Beca Rita Cetina, todos los niños que sean aceptados en los resultados de primaria y ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar, van a cobrar su apoyo económico anual en agosto próximo. Si aún no sabes si fuiste seleccionado, sigue estos pasos:

Entra al link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.

Activa la casilla "Soy Humano" y da clic en verificar.

Escribe el folio que te fue otorgado al momento de terminar tu registro de la Beca Rita Cetina.

Da clic en "Buscar".

El sistema de consulta de folio te dirá si tu hijo fue aceptado para recibir el apoyo en 2026.

Ahora que los nuevos beneficiarios esperan la llegada de su apoyo de 2,500 pesos, ahora solo resta esperar a que se lance el calendario de pagos, así podremos saber cuándo es el pago de la Beca Rita Cetina primera en agoto 2026 , tal y como lo informó Julio León en su momento.

AO