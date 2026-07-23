Programas sociales

¿Habrá Calendario de Beca Rita Cetina en Agosto 2026? Buscador de Estatus Muestra Quiénes Cobran

A la espera de saber cuándo es el pago de la Beca Rica Cetina primaria, checa qué alumnos cobran apoyo de 2,500 pesos en agosto 2026 con el buscador de estatus de Becas Benito Juárez.

Habrá calendario de pagos Beca Rita Cetina en agosto 2026 buscador de estatus muestra quiénes reciben depósitoLa Beca Rita Cetina sí dará pago en agosto 2026 a varios beneficiarios. Foto: Cuartoscuro

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