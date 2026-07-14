Cambios en Beca Rita Cetina 2026: Ajuste de la SEP Trae Buenas Noticias para Padres e Hijos

La Beca Rita Cetina para primaria registrará cambios a partir de 2026, así que si tienes hijos cursando este nivel educativo, esto te interesa. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los nuevos criterios en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este lunes 13 de julio 2026, y en N+ te decimos de qué tratan.

El acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones a las Reglas de Operación de la Beca Rita Cetina Primaria para el ejercicio fiscal 2026 son firmados por Mario Delgado, secretario de Educación Pública del Gobierno de México.

De hecho, será hasta el próximo 31 de julio cuándo finalice la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, donde se depositarán los 2,500 pesos del apoyo para uniformes y útiles escolares. Y en una nota previa te dimos a conocer qué escuelas tendrían un periodo de entrega este lunes 13 de julio de 2026.

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¿Qué cambios habrá en la Beca Rita Cetina en 2026? Esto Dio a Conocer la SEP

El acuerdo 06/07/26 publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece modificaciones en las Reglas de Operación del Programa Beca Rita Cetina para el Ejercicio Fiscal 2026, mismas que fueron publicadas el 31 de diciembre del año pasado.

Éstas se refieren tres lineamientos que afectan el comportamiento del programa a partir de este año fiscal:

Eliminar la incorporación gradual en el nivel educación primaria, para que los educandos de dicho nivel puedan ser incorporados a la Beca Rita Cetina a partir del inicio del ejercicio fiscal sin importar el grado que cursen. Se realizan adecuaciones en el procedimiento de cancelación de los apoyos no cobrados. Se modifican los documentos requeridos para verificar la identidad de la madre, padre o tutor, así como para comprobar su domicilio.

La publicación de la SEP en el Diario Oficial de la Federación se sustenta en la autorización presupuestaria suscrita por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México el pasado 4 de junio de 2026, con oficio número 411/UDPCSG/2026/12788.

¿A partir de cuándo aplican los cambios en las Reglas de Operación de la Beca Rita Cetina?

El acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación de la Beca Rita Cetina primaria que entrega 2,500 pesos anuales, entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dado que la publicación se hizo este lunes 13, será este martes 14 de julio de 2026 cuando entren en vigor las modificaciones.

SARR