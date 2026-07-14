Cambios en Beca Rita Cetina 2026: Ajuste de la SEP Trae Buenas Noticias para Padres e Hijos

Mario Delgado, secretario de Educación Pública dio a conocer modificaciones en las Reglas de Operación del Apoyo Bienestar de 2,500 pesos para Uniformes y Útiles Escolares

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca Rita Cetina. Cuáles son los CambiosLa Beca Rita Cetina para Primaria registrará cambios, según se publicó en el DOF, ¿qué dice?. Foro: Cuartoscuro.

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