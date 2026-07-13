Habrá Nuevo Registro de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años en 2026: ¿Cómo Recibir $3,000?

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años tendrá un nuevo registro en 2026 y para que no pierdas la oportunidad de recibir este apoyo económico, acá te explicamos cómo inscribirte al programa de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX (Sebien) que otorga 3,000 pesos bimestrales.

Recientemente, reinició el registro del apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años y en una nota previa te explicamos qué apellidos pueden solicitar su incorporación del 13 al 18 de julio 2026, mientras que se continúa realizando la cuarta dispersión del año de los programas sociales.

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Pensión Hombres Bienestar abre nuevo registro en 2026

Durante la entrega de tarjetas del programa para hombres de 60 a 64 años, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, anunciaron que se ampliará el padrón de beneficiarios.

Esto debido a que la Pensión Hombres Bienestar cuenta con una inversión de mil 700 millones de pesos, lo que permitirá ampliar su cobertura en la Ciudad de México al cierre del año, pasando de 110 mil a 154 mil beneficiarios.

De esta manera, se espera que en las próximas semanas se vuelva a abrir el registro para hombres de las edades de 60, 61, 62 y 64 años, para que tengan la oportunidad de recibir un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales.

El Secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, destacó que, a menos de dos años del inicio de la actual administración, uno de cada dos hombres de entre 60 y 64 años en la Ciudad de México ya cuenta con acceso a este programa.

¿Cómo hacer registro a la Pensión Hombres Bienestar?

Las inscripciones de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años se realizan mediante la estrategia Casa por Casa, que consiste en que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) realiza visitas domiciliarias para que los adultos mayores se registren al programa.

Por este motivo, se recomienda a los adultos mayores estar pendientes en caso de que los servidores acudan a sus domicilios, y asegurarse de cumplir con todos los requisitos del programa, que son los siguientes:

Tener de 60 a 64 años al momento de hacer la inscripción, dándole preferencia al subgrupo de 63 y 64 años.

Identificación oficial con fotografía: Puede ser la credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: Recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento.

Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

Clave única del registro de población (CURP).

Llenar debidamente la solicitud de ingreso al programa.

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