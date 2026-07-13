Habrá Nuevo Registro de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años en 2026: ¿Cómo Recibir $3,000?

Consulta cómo registrarte al programa Pensión Hombres Bienestar 2026 de la Sebien, que otorga un apoyo de 3,000 pesos bimestrales

Checa cómo hacer el Nuevo Registro de Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años en 2026La Sebien abrirá un nuevo periodo de inscripciones de la Pensión Hombres Bienestar. Foto: Cuartoscuro

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