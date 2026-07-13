Nuevo Brote Enciende Alerta por Casi 60 Contagios: ¿Qué Es la Legionela?

Un nuevo brote por una bacteria encendió las alarmas de las autoridades de salud; aquí te decimos que es la legionela, enfermedad por la que ya van casi 60 personas contagiadas.

Brote de legionela enciende alarmas

Un brote de legionela surgió en Estados Unidos, por el que 59 personas han sido afectadas, de las cuales, 15 están hospitalizadas, según el Departamento de Salud de Nueva York.

Los casos de legionela se han detectado en varias torres de refrigeración de edificios de la zona de Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, informaron autoridades de salud.

Las autoridades indicaron que las torres de refrigeración de varios edificios del Upper East Side dieron positivo en pruebas PCR que detectan la presencia de material genético de la bacteria Legionella, tanto viva como muerta.

Además de las PCR, las autoridades también están realizando pruebas de cultivo en todas las torres de las que se han tomado muestras, pero los resultados tardarán hasta dos semanas en obtenerse.

¿Qué es el brote de legionela y cuáles son los síntomas?

La legionela es una infección pulmonar causada por la bacteria Legionella.

Según autoridades, la mayoría de personas expuestas a la bacteria Legionella no desarrollan la enfermedad, que suele aparecer tras un contacto elevado o repetido y especialmente en personas de riesgo como mayores de 50 años de edad, fumadores o pacientes de enfermedades cardíacas.

La legionela provoca síntomas similares a los de la gripe y no es contagiosa ni se contrae al beber agua, cocinar o usar el aire acondicionado, apuntó el Departamento de Salud de Nueva York.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la legionelosis tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, aunque en algunos brotes se han registrado periodos de hasta 16 días.

Actualmente, no existen vacunas contra la legionela, pero si hay tratamiento, menciona la OMS.

Saldo por brote de legionela

Autoridades de Nueva York reportaron, en un comunicado, que por el brote de legionela 15 personas están hospitalizadas y que 33 ya fueron dadas de alta.

Agregaron que 11 personas dieron positivo, pero no fueron internados en ningún hospital y subrayaron que, hasta el momento, no hay personas fallecidas por el brote de legionela.

El Departamento de Salud indicó que la bacteria no se encuentra en el sistema de plomería de ningún edificio: y que "los residentes pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y utilizar aire acondicionado en sus viviendas".

Mapa de Upper East Side, en Manhattan

RMT