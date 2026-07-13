Nuevo Brote Enciende Alerta por Casi 60 Contagios: ¿Qué Es la Legionela?

Esto es lo que se sabe sobre el nuevo brote de legionela, que suma casi 60 casos

Máscara de oxígenoMascarilla de oxígeno. Foto: Reuters | Archivo

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Nuevo brote de legionela en Nueva York: 59 casos y 15 hospitalizaciones. Conoce qué es esta infección y cómo se propaga. ¿Deberías preocuparte?

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