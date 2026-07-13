Hay Tres Lesionados Graves tras Accidente en la Autopista Guadalajara-Tepic

Tres de los lesionados tras el accidente carretero ocurrido el 12 de julio sobre la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del municipio de Hostotipaquillo, en Jalisco, permanecen hospitalizados y su estado de salud es delicado.

Las víctimas fueron identificadas como Jessica Rosales, Albino Barrera y Martín Rocha Luna, de 34, 27 y 32 años.

Albino y Martín, elementos activos de la Guardia Nacional, fueron trasladados en primera instancia al Hospital Militar Regional de Magdalena Jalisco, y actualmente, las tres víctimas siguen siendo atendidas en hospitales del área metropolitana.

El Sistema de Atención Médica de Urgencias en Jalisco informó que en total fueron 22 personas involucradas en el incidente, 9 de ellas perdieron la vida en el lugar, entre las cuales se encuentra una menor, quien murió tras salir proyectada de uno de los vehículos, las otras 8 víctimas mortales todavía no han sido identificadas, ya que 7 resultaron calcinadas.

10 de las víctimas lesionadas ya fueron dadas de alta

Asimismo, informaron que 10 personas fueron dadas de alta luego de recibir atención médica en diferentes hospitales, se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad argentina, de entre los 40 años de edad, además de 2 personas norteamericanas: un hombre de 46 años y un menor de 12. También 6 mexicanos mayores de edad: 2 mujeres y 4 hombres.

Por este percance, la vialidad se vio cerrada parcialmente durante más de 20 horas mientras se realizaban los trabajos de remoción en el punto, quedando liberada en su totalidad durante la mañana de este 13 de julio.