Hay Tres Lesionados Graves tras Accidente en la Autopista Guadalajara-Tepic

Tres víctimas del accidente en la carretera Guadalajara-Tepic permanecen hospitalizados y su estado de salud es delicado.

AccidenteFoto: Secretaría de Seguridad de Nayarit

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Tres personas, incluyendo dos de la Guardia Nacional, siguen graves tras accidente en Guadalajara-Tepic. 9 muertos y 10 dados de alta. Más información aquí.

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