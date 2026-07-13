Mujer Muere Afuera de Taquería en Av. Universidad, CDMX; Investigan las Causas

La muerte de una mujer provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la colonia Copilco, en la alcaldía Coyoacán; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados por una persona inconsciente al exterior del establecimiento localizado en el cruce de Avenida Universidad y Oxtopulco.

Al lugar llegaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar el hecho. En el sitio encontraron a una mujer de aproximadamente 50 años de edad, a quien le brindaron los primeros auxilios y solicitaron apoyo a los servicios médicos.

¿Qué pasó en Av. Universidad Hoy 13 de julio 2026?

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, la mujer fue diagnosticada sin signos vitales. Una vez confirmado su fallecimiento la zona quedó acordonada para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía CDMX, para llevar a cabo el levantamiento de indicios y el cuerpo.

En tanto, los oficiales de la SSC realizaron las primeras indagatorias para esclarecer el caso. Los testigos refirieron que la víctima caminaba frente al establecimiento de comida, cuando de manera repentina se desvaneció.

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Luego de ver que cayó al suelo y no reaccionaba, pidieron ayuda a las autoridades. Las investigaciones continúan, pero de manera preliminar se presume que la mujer, quien vivía en situación vulnerable, perdió la vida a causa de una enfermedad que padecía de hace tiempo.

No obstante, será la Fiscalía quien determine las casusas exactas de su fallecimiento. El sitio permanece acordonado.

EPP