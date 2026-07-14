Gobierno Informa Sobre Suspensión de Fan Festival en Guadalajara por Lluvia

Las actividades del Fan Festival en Guadalajara fueron suspendidas el 13 de julio de 2026 debido a una fuerte lluvia en el Centro Histórico

El Gobierno de Guadalajara informó mediante una publicación en redes sociales la suspensión de las actividades del Fan Festival en el Centro Histórico.

¿Por qué se cancelaron las actividades del Fan Festival en Guadalajara?

La decisión se tomó el 13 de julio de 2026 debido a la lluvia y tormenta eléctrica registradas en la zona, lo que obligó a cancelar las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026 para garantizar la seguridad de asistentes y organizadores.

⚠️ Te informamos que se suspenden las actividades del FIFA Fan Festival derivado de las lluvias de esta tarde.



Toma tus precauciones y reporta emergencias al 911. — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 13, 2026

¿Cuál es el pronóstico del clima en Guadalajara para hoy 13 de julio de 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico señala cielo mayormente nublado, temperaturas entre 17 y 26 grados, alta probabilidad de lluvias vespertinas y nocturnas acompañadas de tormentas eléctricas, además de rachas de viento moderadas de hasta 35 km/h. Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar zonas inundadas y reportar emergencias al 911.