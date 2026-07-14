Gobierno Informa Sobre Suspensión de Fan Festival en Guadalajara por Lluvia

Debido a la lluvia fueron suspendidads actividades del Fan Festival en Guadalajara, Jalisco

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El Fan Festival en Guadalajara se cancela por lluvias intensas. Conoce el pronóstico del clima y cómo mantenerte seguro en esta situación. Infórmate aquí.

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