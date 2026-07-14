Choque en Carretera Federal Córdoba-Veracruz Deja Cinco Personas Heridas

Durante la tarde de este lunes 13 de julio se registró un aparatoso accidente carretero en la región montañosa del estado de Veracruz, donde fue reportado un saldo de al menos cinco personas con lesiones, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencias y corporaciones de seguridad.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de la gasolinera de Rancho Trejo, localizada en la zona centro de la entidad veracruzana.
Según la información emitida, un automóvil color negro, el cual llevaba tres personas a bordo, intentó ingresar a una estación de servicio y dicha maniobra habría ocasionado que, presuntamente, el conductor de un vehículo de color plata con por lo menos dos pasajeros a bordo y que viajaba con dirección a Yanga, perdiera el control del mismo.
Lesionados en accidente de carretera Córdoba-Veracruz son trasladados a un hospital
Tras registrarse el impacto, el automóvil de color plata se estrelló contra unos postes protectores que se encontraban ubicados en la zona donde se encuentran las bombas de combustible, mientras que la otra unidad quedó prácticamente destrozada en la entrada de la gasolinera.
Derivado de estos hechos, se dio aviso a las corporaciones de auxilio y minutos después, elementos del cuerpo de paramédicos del municipio de Amatlán de los Reyes se encargaron de brindar los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas en el accidente y gestionaron su traslado a un centro hospitalario de la zona para que recibieran la atención médica correspondiente.
Asimismo, se dio a conocer que personal de la Guardia Nacional (GN), división carreteras, arribó al lugar de los hechos y procedió a tomar conocimiento de los hechos, para posteriormente llevar a cabo el peritaje para de esta manera realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades.