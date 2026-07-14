Choque en Carretera Federal Córdoba-Veracruz Deja Cinco Personas Heridas

Cinco personas terminaron con heridas luego de registrarse un accidente en la carretera federal Córdoba-Veracruz, lo cual movilizó a corporaciones de emergencias y autoridades.

Choque en Carretera Federal Córdoba-Veracruz Deja Cinco Personas HeridasFoto: N+

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Impactante choque en carretera Córdoba-Veracruz deja cinco heridos. Un auto perdió el control al intentar ingresar a una gasolinera. Autoridades y paramédicos ya en el lugar.

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