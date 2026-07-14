Choque en Carretera Federal Córdoba-Veracruz Deja Cinco Personas Heridas Cinco personas terminaron con heridas luego de registrarse un accidente en la carretera federal Córdoba-Veracruz, lo cual movilizó a corporaciones de emergencias y autoridades. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Impactante choque en carretera Córdoba-Veracruz deja cinco heridos. Un auto perdió el control al intentar ingresar a una gasolinera. Autoridades y paramédicos ya en el lugar. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 13 jul 2026 | 19:45 CST Actualizado hace 3 horas

Durante la tarde de este lunes 13 de julio se registró un aparatoso accidente carretero en la región montañosa del estado de Veracruz, donde fue reportado un saldo de al menos cinco personas con lesiones, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencias y corporaciones de seguridad. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Chocan Camión que Transportaba Piñas y Tráiler en Carretera de Paso del Toro; Hay Lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de la gasolinera de Rancho Trejo, localizada en la zona centro de la entidad veracruzana.

Según la información emitida, un automóvil color negro, el cual llevaba tres personas a bordo, intentó ingresar a una estación de servicio y dicha maniobra habría ocasionado que, presuntamente, el conductor de un vehículo de color plata con por lo menos dos pasajeros a bordo y que viajaba con dirección a Yanga, perdiera el control del mismo.

Lesionados en accidente de carretera Córdoba-Veracruz son trasladados a un hospital

Tras registrarse el impacto, el automóvil de color plata se estrelló contra unos postes protectores que se encontraban ubicados en la zona donde se encuentran las bombas de combustible, mientras que la otra unidad quedó prácticamente destrozada en la entrada de la gasolinera.

Derivado de estos hechos, se dio aviso a las corporaciones de auxilio y minutos después, elementos del cuerpo de paramédicos del municipio de Amatlán de los Reyes se encargaron de brindar los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas en el accidente y gestionaron su traslado a un centro hospitalario de la zona para que recibieran la atención médica correspondiente.