Tráiler Cargado con Leche en Polvo Vuelca Sobre Carretera Xalapa-Coatepec de Veracruz

Un tráiler que transportaba latas de leche en polvo volcó en el bulevar Xalapa-Coatepec. Presuntamente, el operador habría perdido el control de la unidad pesada, por lo que se registró el percance.

Tráiler Cargado con Leche en Polvo Vuelca Sobre Bulevar en Xalapa, VeracruzFoto: N+

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Accidente en Xalapa: tráiler cargado de leche en polvo vuelca por exceso de velocidad. Afortunadamente, no hay heridos de gravedad. Conoce todos los detalles.

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Tráiler con leche en polvo vuelca en bulevar de Xalapa