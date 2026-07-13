Tráiler Cargado con Leche en Polvo Vuelca Sobre Carretera Xalapa-Coatepec de Veracruz

La tarde de este lunes 13 de junio se registró un accidente vehicular en el bulevar Xalapa-Coatepec, una zona de mucho tránsito en la capital del estado de Veracruz. Sin embargo, pese a lo aparatoso del percance, no se reportan personas lesionadas de gravedad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráiler Vuelca en Carretera Xalapa-Coatepec; Alcanzó a Impactar a una Camioneta

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler cargado con latas de leche en polvo habría volcado presuntamente debido a la curva y al presunto exceso de velocidad; el conductor de la unidad pesada terminó perdiendo el control y terminó totalmente volcado.

Según lo informado, el vehículo volcó y se arrastró por lo menos 10 metros de distancia sobre el lugar, y se dio a conocer que en el momento en el que se registró el percance, no había personas circulando en la zona.

Asimismo, se informó que a su paso, una camioneta y una motocicleta también estuvieron involucradas en el percance, ya que presuntamente el motociclista se topó de frente con esta unidad pesada que venía ya volcada.

Volcadura de tráiler provoca cierre de la carretera Xalapa-Coatepec en Veracruz

También se dio a conocer que, entre las afectaciones que se registraron durante este percance, la unidad pesada se llevó consigo postes y palmeras hasta que se logró detener sin dejar ninguna persona severamente lesionada.

Debido a este percance, la carretera Xalapa-Cuatepec fue totalmente cerrada a la circulación vehicular, ya que la unidad terminó obstruyendo dicho tramo vial, por lo que las autoridades realizaron la recomendación de usar como vía alterna la zona de Briones de dicha carretera.

Paramédicos de distintas corporaciones arribaron al sitio del percance para brindar los primeros auxilios a quienes resultaron lesionados, mientras que las autoridades llegaron para cerrar por completo la vialidad para llevar a cabo los trabajos correspondientes tras esta volcadura registrada en la carretera Xalapa-Coatepec.