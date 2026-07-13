Se Desploma Avioneta en Pesquería, Nuevo León; Hay Tres Heridos

La caída de una avioneta a la altura de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, generó un intenso despliegue de autoridades de rescate. Fue durante la tarde de este lunes 13 de julio cuando se alertó sobre este desplome.

Fue el Director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, quien mencionó que esta avioneta provenía de Piedras Negras y tenía como destino la ciudad de Monterrey. Hasta el momento se desconoce si esta aeronave transportaba algún tipo de objeto o si solo eran trasladados los tripulantes.

Al llegar a la altura del Río Pesquería, la avioneta sufrió una supuesta falla mecánica, lo que provocó que se desplomara sobre algunos árboles. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Pesquería y Apodaca, quienes comenzaron con las labores necesarias para poner a salvo a los tripulantes.

Confirman tres heridos por caída de avioneta en Pesquería

El director de Protección Civil de Nuevo León informó que en esta avioneta viajaban tres personas, mismas que fueron rescatadas y trasaldadas a un hospital cercano para su valoración médica. Paramédicos señalaron que los heridos no presentaban lesiones de gravedad, por lo que su vida no corre peligro.

Este accidente aéreo generó un intenso despliegue de unidades de diversas corporaciones como el Ejerctio Mexicano, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil de Nuevo León y de la Policía Municipal. El lugar del desplome de esta avioneta permanecerá asegurado mientras se lleva a cabo el rescate del aeronave.