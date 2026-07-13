Se Desploma Avioneta en Pesquería, Nuevo León; Hay Tres Heridos

Autoridades de rescate atendieron el reporte de la caída de una avioneta a la altura de la carretera Miguel Alemán

Caída de aeronaveFoto: Defensa

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Tres heridos tras desplome de avioneta en la carretera Miguel Alemán. Autoridades de rescate y Ejército Mexicano en acción. Detalles aquí.

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