¿Qué se Sabe del Caso de Mónica Briseth? Su Familia la Encontró Sin Vida en Apodaca, NL

Luego ser reportada como desaparecida, Mónica Briseth fue encontrada sin vida al interior de una casa en la colonia Arbolada. Las autoridades investigan el presunto feminicidio

Mónica Brisseth, hallada sin vida en Apodaca, NLFoto: Joana Vallejo | Facebook

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Mónica Briseth fue hallada sin vida en Apodaca. Su familia la encontró gracias a la tecnología. Autoridades investigan un posible feminicidio. Conoce más sobre este caso.

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