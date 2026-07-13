¿Qué se Sabe del Caso de Mónica Briseth? Su Familia la Encontró Sin Vida en Apodaca, NL

Una aparente obsesión amorosa es la línea de investigación que se sigue en el caso de Mónica Briseth, quien fue encontrada sin vida dentro de una casa en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Fueron sus familiares quienes con apoyo de la tecnología localizaron la encontraron sin vida después de reportar su desaparición.

Una corazonada y el rastro de la última geolocalización del celular, llevó a Johana, hermana de Mónica, hasta la casa donde confirmaron su hallazgo sin vida, ubicada en la calle Dalias, primer sector de la colonia Arbolada, cerca de la carretera a Dulces Nombres.

Era pura amistad, se conocían desde la secundaria pero estaba obsesionado con ella. La quería para él

Aseguró Johana después de explicar cómo lograron dar con el paradero de su hermana, reportada como desaparecida desde el pasado 11 de julio. Agregó, que el presunto responsable de la muerte de Mónica intentaba que su esposa se pareciera a ella.

Da la casualidad que tienen el mismo nombre. Él hacia querer parecerse mi hermana con su esposa. Ella usaba esa ropa, hacía que su esposa usara esa ropa.

Video: Cámara capta últimos momentos de Mónica Briseth

Una cámara de seguridad captó los últimos momentos de vida de Mónica Briseth; en el video se le observa bajar de un coche y entra a la vivienda. Su hermana confirmó que se trataba de ella, pues llevaba las misma ropa que cuando salió de su casa, el mismo día que la vieron por última vez.

Detienen a sospechoso de feminicidio en colonia Arbolada

En el sitio donde fue encontrado el cuerpo sin vida, que presuntamente pertenece a Mónica Briseth de 32 años de edad, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el pasado 11 de julio, las autoridades detuvieron a un hombre y montaron un intenso despliegue de elementos del grupo anti secuestros y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo fue localizado en una de las habitaciones de la vivienda y presentaba diversas heridas. La casa donde se realizó el hallazgo pertenece presuntamente al responsable del crimen, identificado como Servando "N", quien permanece bajo investigación para esclarecer este caso de presunto feminicidio en Nuevo León.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH