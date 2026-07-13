Activan Pesquisa por Jesús Mariano y Selena Aracely, Hermanos Desaparecidos en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una pesquisa para localizar a Jesús Mariano Soto Flores, de 15 años, y Selena Aracely Soto Flores, de 16 años, quienes fueron vistos por última vez el pasado 11 de julio en la colonia Ex Ejido Ruiz Cortínez, en el municipio de Ensenada.

Hasta el momento se desconoce el paradero de ambos adolescentes, por lo que la autoridad solicitó el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su localización.

Ambos desaparecieron el mismo día

De acuerdo con la información difundida por la FGE, los dos hermanos desaparecieron el mismo día y en la misma colonia de Ensenada.

Jesús Mariano Soto Flores tiene complexión delgada, tez morena clara, cabello crespo color castaño oscuro, cejas pobladas, ojos café claro, nariz regular y labios gruesos. Como señas particulares presenta una cicatriz en la barbilla y otra en uno de sus brazos por mordedura de perro.

Por su parte, Selena Aracely Soto Flores es de complexión delgada, tez morena clara, cabello oscuro a la altura de los hombros, cejas semipobladas, ojos color café claro, nariz respingada y labios medianos. Como seña particular, se le forman hoyuelos en las mejillas al sonreír. La última vez que fue vista vestía pantalón de mezclilla azul y playera blanca.

La Fiscalía General del Estado exhortó a la población a reportar cualquier información que ayude a localizar a los dos adolescentes.

Los reportes pueden realizarse a través del 911, al 089 para denuncia anónima o directamente a la Fiscalía mediante los teléfonos (646) 152 25 00, extensiones 2559 y 2560.

Información Patricia Lafarga

APG