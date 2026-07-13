Activan Pesquisa por Jesús Mariano y Selena Aracely, Hermanos Desaparecidos en Ensenada

La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jesús Mariano y Selena Aracely Soto Flores, vistos por última vez el 11 de julio

Activan Pesquisa por Desaparición de Dos Hermanos Menores en EnsenadaFoto: FGE

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La FGE busca a los hermanos Jesús Mariano y Selena Aracely, desaparecidos en Ensenada. ¿Tienes información? Llama al 911 o 089. Ayuda a encontrarlos.

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