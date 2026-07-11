Vacaciones en Baja California: ¿Qué Playas de Tijuana, Rosarito Son Seguras para Verano 2026?

La autoridad sanitaria evaluó playas de Baja California y confirmó que una de ellas no cumple con las condiciones para uso recreativo

¿Qué Playas de Baja California Son Seguras para Recreación este Verano 2026?Foto: N+

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Verano 2026: Playas de Rosarito, Ensenada y San Felipe son seguras para recreación. Evita Playa de Tijuana por alta contaminación. Conoce más detalles.

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