Vacaciones en Baja California: ¿Qué Playas de Tijuana, Rosarito Son Seguras para Verano 2026?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dio a conocer los resultados del monitoreo previo a la temporada vacacional de verano, realizado en playas de los 17 estados con litoral del país para evaluar la calidad sanitaria del agua.

El estudio incluyó 289 playas ubicadas en 76 destinos turísticos, con el propósito de determinar si reúnen las condiciones necesarias para actividades recreativas de contacto directo durante este periodo vacacional.

¿Cuáles playas de Baja California son aptas para vacacionar?

De acuerdo con el informe, la mayoría de las playas evaluadas en Baja California cumplen con las condiciones sanitarias para uso recreativo; sin embargo, Playa de Tijuana fue clasificada como no apta, al registrar niveles de contaminación bacteriológica superiores a los permitidos por la normatividad sanitaria.

En contraste, las playas evaluadas en Playas de Rosarito, Ensenada y San Felipe fueron consideradas aptas para recibir visitantes durante la temporada de verano.

¿Por qué una playa fue clasificada como no apta?

COFEPRIS explicó que la clasificación se basa en la concentración de enterococos, bacterias utilizadas como indicador de contaminación en el agua de mar.

Cuando una playa supera el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, deja de cumplir con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actividades recreativas de contacto primario.

Por ello, la dependencia recomendó evitar ingresar al agua en las playas clasificadas como no aptas hasta que mejoren sus condiciones sanitarias.

La dependencia informó que trabajará de manera coordinada con las autoridades sanitarias estatales, los Comités de Playas Limpias y los gobiernos municipales para implementar acciones de saneamiento y recuperar las condiciones de las playas afectadas.

Asimismo, se colocará señalización preventiva para informar a residentes y turistas sobre las restricciones temporales.

APG