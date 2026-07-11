Jubilación Anticipada 2026: ¿Quiénes Pueden Obtener Pensión Antes de los 60 en México este Año?

Este año, miles de personas podrán acceder a la jubilación anticipada, luego de la publicación de un decreto presidencial, aunque en éste se establece que los ajustes no aplican para todos los trabajadores. Por ello, en N+ te decimos quiénes pueden obtener su pensión y retirarse antes de los 60 años en 2026.

El tema de la jubilación anticipada ha generado continuamente dudas, como las edades en las que empieza a aplicar el retiro adelantado, frente a las edades y términos en los que las personas podían jubilarse hace unos años.

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¿Quiénes pueden jubilarse antes de los 60 años en 2026?

El decreto publicado en junio de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que las personas que se encuentran bajo el régimen Décimo Transitorio tendrán derecho a un esquema de reducción de edad para acceder a la modalidad de Pensión por Jubilación.

Este documento señala que "lo procedente es detener el incremento de la edad mínima de jubilación para el año 2025 y reducirla gradualmente, iniciando con un año en la edad de jubilación cada tres años hasta concluir en el año 2034 para llegar a 53 años de edad para trabajadoras al servicio del Estado y 55 años de edad para trabajadores al servicio del Estado, con la finalidad de que las personas trabajadoras al servicio del Estado no tengan que esperar más años para acceder a su derecho fundamental".

De acuerdo con esta modificación, este año la edad para la jubilación vigente para las trabajadoras pasa de 57 a 56 años, mientras que en trabajadores pasa de 59 a 58.

Foto: Captura DOF

Además, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se señala que el esquema establecido en el artículo Décimo Transitorio publicado el 31 de marzo de 2007 en el DOF "fue regresivo en cuanto a los derechos de jubilación de las personas trabajadoras al servicio del Estado, por lo que es necesario realizar acciones que permitan establecer la progresividad del derecho a una pensión justa y digna mediante los ajustes de la reducción gradual de las edades de jubilación".

Sin embargo, debes tomar en cuenta que este ajuste solo es para las personas que cotizan con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Cuáles son los requisitos?

Este beneficio aplicará únicamente para quienes cumplan con ciertos requisitos: contar con al menos 28 años de cotización en el caso de las mujeres (30 años para hombres), estar bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente y no haber optado por los bonos de pensión del organismo.

Mientras tanto, para el periodo de transición entre 2025 y 2027, se mantendrá sin cambios la edad de jubilación en 56 años para mujeres (y 58 para hombres), lo que detiene temporalmente el incremento que se venía aplicando en años anteriores.