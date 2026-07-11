Jubilación Anticipada 2026: ¿Quiénes Pueden Obtener Pensión Antes de los 60 en México este Año?

Luego de un decreto presidencial, ha comenzado a reducir la edad y algunas personas podrán jubilarse de manera anticipada, incluso antes de los 60 años, en 2026.

Jubilación anticipada en 2026Jubilación anticipada en 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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