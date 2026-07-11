Muere Conductor de Camión y 12 Personas Resultan Lesionadas en Choque de Namiquipa, Chihuahua

Un accidente entre un camión escolar, un tráiler y un automóvil en el municipio de Namiquipa dejó un hombre fallecido y 12 personas lesionadas, informó la Fiscalía Zona Occidente.

El accidente carretero fue registrado en el municipio de NamiquipaFoto: @CorredorComercialCuauhtémoc

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Accidente en Namiquipa: fallece conductor de camión escolar y 12 personas resultan lesionadas. Autoridades investigan las causas del choque.

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