Muere Conductor de Camión y 12 Personas Resultan Lesionadas en Choque de Namiquipa, Chihuahua

Una persona murió y otras 12 resultaron lesionadas tras un fuerte accidente carretero registrado en el municipio de Namiquipa, así lo informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

El percance ocurrió en el sitio conocido como Entronque El Pino, a la altura del Campo 51, donde se vieron involucrados un camión escolar modelo 1986, un tractocamión modelo 2017 y un automóvil de modelo reciente.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la víctima mortal fue identificada como Ramiro S. M., de 50 años de edad, quien conducía el camión escolar.

Tras el impacto, cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de las unidades involucradas.

Lesionados fueron trasladados para recibir atención médica

La Fiscalía informó que las personas lesionadas fueron identificadas como Alejandro P., César Iván R., Juan V., Cristian Edgardo V., Ramón E., Jesús C., Francisco Javier B., Manuel M., Beto O., Julián C., Ismael V. y Grey Q.

Bomberos, así como paramédicos de la comunidad de Jagüeyes y del Campo 101, participaron en las labores de rescate y atención médica de los heridos.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas del accidente son trabajadores de una empresa dedicada a la fabricación de remolques.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que originaron el choque y deslindar responsabilidades.