Mañana Acaba Registro Apoyo Bienestar de $25000 para 18 a 64 Años: Hora Límite y Cómo Asegurarlo

El registro al apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años termina este domingo 12 de julio 2026, por eso checa a qué hora cierra inscripción y cómo asegurar el trámite.

Termina registro Apoyo Bienestar hombres y mujeres de 18 a 64 años a qué hora cierra y cómo asegurarlo julio 2026El apoyo para hombres y mujeres Bienestar de 18 a 64 años estuvo disponible una semana. Foto: Secretaría de Trabajo

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