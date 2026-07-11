Mañana Acaba Registro Apoyo Bienestar de $25000 para 18 a 64 Años: Hora Límite y Cómo Asegurarlo

Después de una semana de recepción de solicitudes, este domingo 12 de julio termina el registro al apoyo Bienestar de 25 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad, por eso acá te decimos a qué hora cierran inscripciones y cómo asegurar el trámite en línea, pues ya es la única opción disponible en este 2026.

Durante todo estos días de registro te mantuvimos informado con los requisitos que piden al apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años, el link y la lista de módulos que estuvieron abiertos para realizar el trámite de forma presencial y también te mostramos los pasos para descargar el Formato Único de Bienestar (FUB) y demás documentos que solicita la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

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¿A qué hora cierra registro el apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años este 12 de julio?

La inscripción al Apoyo para emprendedores Autoempleo para el Bienestar 2026 acaba a las 23:59 horas de este domingo 12 de julio, eso significa que los aspirantes que cumplan con los requisitos aún tienen tiempo para hacer su solicitud en línea.

El registro en línea se realiza a través de página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: strabajo.edomex.gob.mx. Recuerda que es indispensable tener la nacionalidad mexicana, cumplir con el rango de edad, residir en el Estado de México y presentar condición de pobreza.

¿Cómo asegurar registro al apoyo Bienestar de 25 mil pesos en julio 2026?

Al solo estar disponible la inscripción en línea, los hombres y mujeres que estén interesados en registrarse deben contar con los siguientes documentos en formato digital:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE), con domicilio en el Estado de México, pasaporte vigente, cartilla militar. Clave Única de Registro de Población (CURP), aceptándose indistintamente la CURP convencional (impresión reciente) o la CURP biométrica. Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, entre otros) con vigencia no mayor a 6 meses. Documento que acredite conocimientos acordes al giro solicitado, expedido por una institución académica o de capacitación. En caso de no contar con dicho documento, podrá presentarse una carta de recomendación que avale una experiencia mínima de 6 meses. Presentar solicitud de apoyo dirigido al titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México (se da al momento de entrar al link e inscribirse). Llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y el Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo (se da al momento de entrar al link e inscribirse).

Te recomendamos hacer tu registro al apoyo Bienestar de 25 mil pesos lo más temprano y pronto posible y con toda la documentación debidamente presentada, así tendrás más chances de asegurar la ayuda en especie.

AO