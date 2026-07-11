Tractocamión Choca contra Cinco Vehículos sobre la Autopista Puebla-Orizaba

La tarde de este sábado 11 de julio de 2026 se registró un aparatoso choque múltiple sobre la autopista Puebla-Orizaba en el que estuvieron involucrados un tractocamión y cinco vehículos.

De acuerdo con las autoridades, la unidad de carga se estrelló contra los demás automóviles provocando el accidente a la altura del Parque Industrial Puebla, en la capital poblana.

Tractocamión choca contra cinco vehículos en la autopista Puebla-Orizaba

Fue aproximadamente a las 12:00 horas de este sábado cuando se registró un choque múltiple entre un tractocamión y otros cinco vehículos sobre la autopista Puebla-Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga provocó el accidente ya que se impactó con los demás automóviles a la altura del Parque Industrial Puebla, en la capital del estado.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal acudieron al lugar de los hechos para atender el incidente, en el que no se reportaron personas lesionadas.

🚨 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un choque múltiple en autopista Puebla–Orizaba, a la altura del Parque Industrial Puebla.



🚛 Un Tractocamión impactó 5 vehículos; sin lesionados.



✅ @GN_MEXICO_ quedó a cargo del lugar. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/cxsDFVgdP1 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 11, 2026

Camioneta vuelca tras chocar con dos patrullas sobre Carretera a Valsequillo de Puebla

El pasado 10 de julio dos patrullas de la Policía Municipal de Tecali de Herrera y una camioneta estuvieron involucradas en un choque que derivó en la volcadura del vehículo de carga sobre la carretera a Valsequillo en el tramo Tecali–Puebla.

Los paramédicos brindaron atención a personas heridas y trasladaron a algunas a un hospital para su valoración médica. Mientras tanto, cuerpos de auxilio realizaron labores en el sitio, donde también se reportó derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

Con información de N+

GMAZ