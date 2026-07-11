Tractocamión Choca contra Cinco Vehículos sobre la Autopista Puebla-Orizaba

Autoridades se movilizaron hasta el lugar del accidente, a la altura del Parque Industrial Puebla, para ayudar a los ocupantes de los vehículos.

Accidente Choque Tractocamión Cinco Vehículos Autopista Puebla Orizaba Parque IndustrialFoto: X @PCGobPue

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Accidente en la autopista Puebla-Orizaba: tractocamión choca con cinco vehículos. Afortunadamente, no hay heridos. Conoce los detalles de este suceso.

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