¿Qué Pasó Hoy, Sábado 11 de Julio en Avenida Insurgentes Dirección Norte?

La circulación en Avenida Insurgentes registró afectaciones la tarde de este sábado 11 de julio debido a un percance automovilístico ocurrido a la altura de Pedro Romero de Terreros, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito de la Ciudad de México, el accidente ocurrió en los carriles con dirección al norte, por lo que se implementaron labores para atender la emergencia y agilizar la circulación en la zona.

Hay personas lesionadas

De manera preliminar, se informó que hay personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas evitar la zona y utilizar como alternativa vial la avenida División del Norte, mientras continúan las maniobras de atención al accidente y el retiro de los vehículos involucrados. Se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avance la atención del incidente