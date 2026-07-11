¿Qué Pasó Hoy, Sábado 11 de Julio en Avenida Insurgentes Dirección Norte?

Un accidente automovilístico provocó afectaciones a la circulación sobre Avenida Insurgentes este sábado. Autoridades recomendaron tomar rutas alternas mientras se atiende la emergencia.

Accidente en Insurgentes Norte. Foto: N+Accidente en Insurgentes Norte. Foto: N+

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