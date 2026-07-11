Italia Nombra a su Nuevo Director Técnico; ¿Quién es Paolo Maldini?

La selección de Italia, que no clasificó para el Mundial 2026, nombró a Paolo Maldini como su nuevo director técnico

Paolo Maldini, entrenador de la selección de ItaliaFoto: Getty Images
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Paolo Maldini es el Nuevo DT de la Selección Italia: ¿Quién es el Entrenador de la Azzurri? Biografía