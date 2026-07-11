Italia Nombra a su Nuevo Director Técnico; ¿Quién es Paolo Maldini?

Luego de otro proceso mundialista que culminó en fracaso, la selección de Italia ya tiene nuevo entrenador. Italia, una de las selecciones más importantes de la historia no ha asistido a una Copa del Mundo desde 2014, quedando fuera de las ediciones de 2018, 2022 y 2026. Es por es0 que la Federación Italiana de Futbol (FIGC) ha dado un golpe sobre la mesa que redefine el futuro de la Squadra Azzurra. En un movimiento estratégico que apela tanto a la mística histórica como a la reestructuración institucional, Paolo Maldini ha sido nombrado oficialmente como el nuevo Director Técnico.

El anuncio fue realizado por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien no ocultó su entusiasmo por haber cerrado la incorporación del legendario exdefensor. "Maldini siempre ha sido mi objetivo", declaró el mandatario, subrayando que la figura del eterno capitán del AC Milan es la idónea para liderar un proyecto integral que abarcará desde la selección absoluta hasta las categorías juveniles.

"Pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que incluye no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles", dijo Malagò.

La misión de Italia es regresar a un Mundial

El acuerdo no es una solución temporal; se trata de un compromiso de cuatro años diseñado para blindar la estructura deportiva del país de cara a los próximos grandes retos internacionales, incluyendo la Eurocopa y el proceso hacia el Mundial 2030.

Maldini no asumirá esta monumental tarea en solitario. El nuevo organigrama técnico incluye una alianza estratégica de alto nivel: Leonardo se incorpora como asesor y consultor directo. "Durante dos semanas, analizamos todos los proyectos en detalle, y Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante. Me alegra, porque le tengo un profundo respeto a Leonardo", apuntó el presidente de la FIGC.

¿Quién es Paolo Maldini?

Para entender el peso de este nombramiento, basta con mirar el legado de un hombre considerado unánimemente como uno de los mejores defensores de todos los tiempos. Paolo Maldini es sinónimo de elegancia, pulcritud táctica y una longevidad deportiva casi inalcanzable. Desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, club donde militó durante 25 temporadas, sumando un palmarés envidiable que incluye cinco títulos de la UEFA Champions League y siete campeonatos de la Serie A.

Con la selección italiana, Il Capitano vistió la camiseta azzurra en 126 ocasiones, disputando cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas. Su estilo de juego redefinió la posición de lateral izquierdo y defensa central: destacaba por su capacidad para anticipar los movimientos del rival sin necesidad de recurrir a la falta, un arte defensivo basado en el posicionamiento perfecto. Su jerarquía y liderazgo natural dentro del vestuario lo convirtieron en un símbolo universal de profesionalismo, valores que ahora buscará inyectar en las nuevas generaciones de futbolistas italianos.