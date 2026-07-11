¿De Qué Murió Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026? Esto Se Sabe

La policía de Sudáfrica investiga la muerte del futbolista de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado este sábado en una vivienda de Ciudad del Cabo

¿De Qué Murió Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica en el Mundial?. Foto: AFP¿De Qué Murió Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica en el Mundial?. Foto: AFP

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Triste noticia: el futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, falleció tras su participación en el Mundial 2026. La policía investiga su muerte en Ciudad del Cabo. Conoce más sobre su legado.

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