¿De Qué Murió Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026? Esto Se Sabe

El fútbol internacional está de luto tras la muerte del mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien falleció a los 25 años, apenas unas semanas después de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La noticia ha generado conmoción entre la afición, especialmente por su reciente participación en el torneo.

De acuerdo con reportes oficiales, la policía de Sudáfrica abrió una investigación luego de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera localizado la mañana del sábado en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un suburbio del centro de Ciudad del Cabo. Posteriormente se confirmó que se trataba del futbolista.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa del fallecimiento. Tampoco existe información médica pública que indique que Adams padeciera alguna enfermedad crónica o grave. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades solicitaron evitar especulaciones y respetar la privacidad de sus familiares.

"Deseo hacer un llamado a los miembros de los medios de comunicación y al público para que ejerzan moderación y compasión, y se abstengan de especular, mientras su familia y Mamelodi Sundowns reciben el espacio y la privacidad que necesitan", declaró el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.

Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica. Foto: AFP

La trayectoria de Jayden Adams

Pese a su juventud, Jayden Adams logró consolidarse como uno de los mediocampistas más destacados del fútbol sudafricano. Con Mamelodi Sundowns fue parte del equipo que conquistó la Liga de Campeones de África en la temporada 2025-26.

Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la selección de Sudáfrica para disputar el Mundial 2026. Participó en los tres encuentros de la fase de grupos: fue titular en la derrota 2-0 frente a México e ingresó de cambio en el empate 1-1 contra Chequia y en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur. No tuvo minutos en los octavos de final, donde Sudáfrica fue eliminada tras perder 1-0 ante Canadá.

La muerte de Adams pone fin a la carrera de un futbolista que, a los 25 años, acababa de vivir el momento más importante de su trayectoria deportiva.