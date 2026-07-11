Muere Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica, Luego de Participar en el Mundial 2026

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos dio a conocer la muerte de Jayden Adams, el joven jugador de futbol.

Jayden Adams en el Mundial 2026Foto: Getty Images | Archivo
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