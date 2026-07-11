Muere Jayden Adams, Jugador de Sudáfrica, Luego de Participar en el Mundial 2026

Murió Jayden Adams, jugador de la Selección de Sudáfrica, luego de participar en el Mundial 2026, informó el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU).

"La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica", mencionó en la publicación en redes sociales.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

El futbolista de 25 años de edad participó en el partido inaugural del Mundial del 2026 ante México, en el juego que se disputó en el Estadio Ciudad de México y que terminó a favor del Tri 2-0.

Muere Jayden Adams

La noticia de su muerte fue informada en redes sociales del Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU), que compartió un comunicado reonociendo la reoresentación de Admas con el jersey de Sudáfrica

"Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, portando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción", señlaó en el mensaje a medios.

“Su fallecimiento supone una pérdida incalculable para su familia, sus compañeros de equipo, sus clubes, la comunidad futbolística y el país en general. El futbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor de este deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer. Que su alma descanse en paz”, se puede leer.

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Adams, quien jugaba en Mamelodi Sundowns FC, fue hallado muerto en su habitación. Autoridades informaron que investigan las causas de su fallecimiento.