¿Vozinha y Cabo Verde Vienen a México? Así Disfrutan sus Vacaciones Ante Versiones de Partido

Después de haberse ganado la simpatía y el respeto de la afición tras una histórica actuación durante el Mundial 2026, su portero Vozinha y la selección nacional de Cabo Verde disfrutan de unas merecidas vacaciones.

Los seleccionados africanos tuvieron en su país una bienvenida de héroes tras su eliminación en la prórroga contra los vigentes campeones, Argentina.

Los "Tiburones Azules" al llegar a la capital, Praia, decenas de aficionados transformaron las calles en un carnaval para darles la bienvenida como héroes nacionales.

Desde entonces, los jugadores han comenzado oficialmente sus vacaciones. El portero de 40 años Vozinha, Josimar José Évora Dias, volvió a su isla natal de São Vicente.

Ha compartido videos en sus redes sociales montando una moto acuática y relajándose en las playas de Mindelo con su familia.

¿Habrá un encuentro México vs Cabo verde?

Ha trascendido que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) trabaja en una invitación para que el equipo africano, sensación del Mundial 2026, enfrente al cuadro azteca de cara a la Copa Oro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Es Momento de Acelerar': Rafa Márquez

Rafa Márquez tendría su primera prueba al frente del tricolor en agosto ante la posibilidad de un amistoso con Cabo Verde.

Se busca que Vozinha y todo el plantel que compitió en la justa mundialista y se ganó el reconocimiento de millones de personas puedan enfrentar al cuadro que dirige Rafael Márquez.

HVI