¿Vozinha y Cabo Verde Vienen a México? Así Disfrutan sus Vacaciones Ante Versiones de Partido
Vozinha y la selección de futbol de Cabo Verde disfrutan de unas merecidas vacaciones tras su histórica participación en la Copa Mundial de 2026, ¿mientras se analiza un amistoso con el Tri?
Vozinha, portero de Cabo Verde con sus compañeros mientras celebran con sus fans después de competir en el Mundial 2026. Foto: Reuters
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Se busca que Vozinha y todo el plantel que compitió en la justa mundialista y se ganó el reconocimiento de millones de personas puedan enfrentar al cuadro que dirige Rafael Márquez de cara a la Copa Oro
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PorRedacción N+
Después de haberse ganado la simpatía y el respeto de la afición tras una histórica actuación durante el Mundial 2026, su portero Vozinha y la selección nacional de Cabo Verde disfrutan de unas merecidas vacaciones.
Los seleccionados africanos tuvieron en su país una bienvenida de héroes tras su eliminación en la prórroga contra los vigentes campeones, Argentina.
Los "Tiburones Azules" al llegar a la capital, Praia, decenas de aficionados transformaron las calles en un carnaval para darles la bienvenida como héroes nacionales.
Desde entonces, los jugadores han comenzado oficialmente sus vacaciones. El portero de 40 años Vozinha, Josimar José Évora Dias, volvió a su isla natal de São Vicente.
Ha compartido videos en sus redes sociales montando una moto acuática y relajándose en las playas de Mindelo con su familia.
¿Habrá un encuentro México vs Cabo verde?
Ha trascendido que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) trabaja en una invitación para que el equipo africano, sensación del Mundial 2026, enfrente al cuadro azteca de cara a la Copa Oro.
Rafa Márquez tendría su primera prueba al frente del tricolor en agosto ante la posibilidad de un amistoso con Cabo Verde.
Se busca que Vozinha y todo el plantel que compitió en la justa mundialista y se ganó el reconocimiento de millones de personas puedan enfrentar al cuadro que dirige Rafael Márquez.