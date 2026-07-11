¿Vozinha y Cabo Verde Vienen a México? Así Disfrutan sus Vacaciones Ante Versiones de Partido

Vozinha y la selección de futbol de Cabo Verde disfrutan de unas merecidas vacaciones tras su histórica participación en la Copa Mundial de 2026, ¿mientras se analiza un amistoso con el Tri?

¿Vozinha y Cabo Verde Vienen a México? Así Disfrutan sus Vacaciones Ante Rumores de PartidoVozinha, portero de Cabo Verde con sus compañeros mientras celebran con sus fans después de competir en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Se busca que Vozinha y todo el plantel que compitió en la justa mundialista y se ganó el reconocimiento de millones de personas puedan enfrentar al cuadro que dirige Rafael Márquez de cara a la Copa Oro

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