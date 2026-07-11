Sorteo Lotería Nacional Hoy 10 de Julio: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

El periodo vacacional está por comenzar y para quienes optaron por participar en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 10 de julio 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2890.

Si estás interesado en participar en alguna de las próximas rifas, en una nota ya te dejamos calendario de sorteos de la Lotería Nacional mexicana hoy durante todo el mes de julio 2026. Además, te contamos todos los detalles del evento en el que participará el pato Merlín, animalito que se volvió viral durante el Mundial de futbol.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 10 de julio (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 29009, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 21481, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 10 de julio 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2890 de este día:

El número 29009 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 21481 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 55401 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 15501 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 31686 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 27360 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 51555 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 22402 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 25036 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 08211 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 46115 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 09869 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 51166 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 56933 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 45278 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2890 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 10 de julio 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO