¿Cuánto Dinero Dejaron Partidos del Mundial 2026 en CDMX? Se Acabó el Torneo en México

Conoce aquí las estimaciones de la Canaco CDMX sobre la derrama económica que dejó el Mundal 2026 en la capital mexicana

Aficionados celebran gol de México durante el partido ante Inglaterra, el 5 de julio en Paseo de la Reforma. Foto: CuartoscuroAficionados celebran gol de México durante el partido ante Inglaterra, el 5 de julio en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro

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Descubre cómo el Mundial 2026 dejó una derrama económica millonaria en CDMX, impulsando turismo, empleo y comercio. ¿Qué sectores se beneficiaron más?

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