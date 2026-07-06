¿Cuánto Dinero Dejaron Partidos del Mundial 2026 en CDMX? Se Acabó el Torneo en México

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) realizó una evaluación preliminar de la derrama económica que dejó el Mundial 2026 en la capital mexicana, el cual concluyó ayer con el encuentro México vs Inglaterra.

Aquí te decimos cuándo dinero dejaron los partidos, así como la derrama en turismo, hotelería, empleo y otros rubros.

En un comunicado, el organismo empresarial destacó que en la justa deportiva, la CDMX mostró al mundo su fortaleza logística y refirió que el Mundial de Futbol se vivió con orden, seguridad, transporte eficiente, festivales y promoción en beneficio del comercio, los servicios y el turismo.

¿Cuánto dinero dejó el Mundial en CDMX?

En su evaluación preliminar, la Canaco CDMX estimó una derrama económica de 22 mil millones de pesos, favoreciendo a sectores como el turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares, entre otros.

Derrama económica : Las proyecciones del organismo anticipan una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos para la capital y la creación de alrededor de 80 mil empleos.

Turismo y Hotelería : Se proyectó la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.

Empleo : De acuerdo con la Canaco, el sector servicios ha sido el más dinámico, con la creación estimada de 80 mil empleos temporales en la capital, ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio.

Mejoras en infraestructura urbana : recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes, particularmente en zonas como la Alameda Central y áreas cercanas al estadio sede en CDMX.

Transporte y movilidad: El esquema “Última milla” y la organización del traslado de aficionados a través de unidades RTP, Metro y Tren ligero, permitieron fluidez en accesos y salidas.

Fortaleza logística

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó que la capital mexicana mostró al mundo su fortaleza logística y capacidad de organización.

También agradeció al Gobierno capitalino por las acciones durante el torneo, principalmente a quienes se encargaron de las labores de mantenimiento, limpieza y seguridad.

Destacó los resultados positivos para restaurantes, bares, hoteles, comercios, prestadores de servicios y empleados del sector.

“Las cifras contundentes y la cobertura favorable, consolidan la imagen de una capital preparada para eventos de talla internacional”, manifestó Gutiérrez Camposeco.

SPB