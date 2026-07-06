¿Qué Logró la Selección Mexicana Durante 24 Días del Sueño Mundialista?

La Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026 luego de perder en casa 3-2 contra Inglaterra, en un partido sufrido hasta el silbatazo final, pero logró algunos objetivos durante 24 días que se mantuvo viva la ilusión y la esperanza de los aficionados.

El Tri se quedó en Octavos de Final, la misma fase a la que ha llegado durante siete copas consecutivas (de Estados Unidos 1994 a Rusia 2018), sin embargo, superó lo hecho en Catar 2022, cuando no pasó de la primera ronda.

La derrota ante "Los Tres Leones" de este domingo 5 de julio es la segunda en suelo mexicano, ya que el 3 de junio de 1969, Inglaterra le propinó un 4-0 a México. Ese partido no se jugó en el coloso de Santa Úrsula, sino en Guadalajara.

Las cifras de la Selección Mexicana

Tras el final del partido, hay algunos datos y cifras a destacar del conjunto mexicano.

En primer lugar, México logró llegar una vez más a Octavos, luego del fracaso en Catar hace cuatro años.

Impuso récord de goles en Mundiales, al sumar 10 tantos en cuatro juegos, dos más que en Francia 1998.

Consiguió por primera vez en su historia ganar sus tres partidos de fase de grupos y sumar 9 unidades.

Fue imbatible al dejar en cero la portería durante cuatro partidos (tres de fase y uno de 16avos.).

Sin embargo, se rompió una racha de partidos invictos en el Estadio CDMX en Mundiales hechos en el país -3 en 1970, 4 en 1986 y 3 en 2026. El undécimo, ante Inglaterra, fue el que acabó con la buena estadística.

Julián Quiñones alcanzó a Javier "Chicharito" Hernández y Luis "El Matador" Hernández como máximos goleadores mexicanos en Mundiales, con cuatro dianas, respectivamente.

Julián Quiñones hizo el gol 1,000 en la historia de la Selección Mexicana en competencias oficiales.

Gilberto Mora se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de fase de eliminación en Mundiales, solo por detrás de Pelé . Debutó en el torneo con 17 años y 240 días .

El s ueño mundialista para los mexicanos duró más del tiempo este 2026, del que transcurrió en las participaciones de las últimas dos décadas. Desde el 11 de junio, día de la inauguración contra Sudáfrica, hasta el 5 de julio, en la derrota contra Inglaterra, el Tricolor vivió 24 días de ilusiones por la Copa del Mundo . Contando las jornadas desde la fecha inaugural, hasta la eliminación, México tuvo una participación de 9 días en Catar 2022; en Rusia 2018 fueron 16 días; Brasil 2014, 17 días; Sudáfrica 2010, 17 días; Alemania 2006, 14 días; Corea-Japón 2002, 15 días; Francia 1998, 17 días de competencia.

Y aunque no es propiamente un dato sobre la Selección Mexicana, cabe destacar que nuestro país se convirtió en el primero en albergar tres mundiales y tres inauguraciones.

Este lunes, los mexicanos vuelven a la realidad con sensaciones encontradas. Quedan en el recuerdo las tres semanas en las que la Selección volvió a ilusionar al país, pero también la frustración por no haber superado lo conseguido hace 40 años.

Algunos aceptan que en el futbol unas veces se gana y otras se pierde y siguen adelante. Pero también hay otros que ya piensan en el próximo Mundial, con la esperanza de que dentro de cuatro años la historia sea distinta y se consigan nuevas marcas.

ICM y ASJ