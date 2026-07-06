¿Qué Logró la Selección Mexicana Durante 24 Días del Sueño Mundialista?

El combinado nacional perdió ante Inglaterra y se quedó en Octavos de Final del torneo internacional de la FIFA, pero consiguió objetivos destacables

MéxicoMéxico se convirtió en el primer país en albergar tres mundiales y tres inauguraciones. Foto: Reuters.

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La Selección Mexicana se despide del Mundial 2026, pero no sin dejar huella: récord de goles y un debutante joven. Conoce los logros que mantuvieron viva la ilusión.

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