"Necesitábamos Partido Perfecto... No fue Posible", Dice Javier Aguirre Tras Derrota de México

México cayó 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026 y Javier Aguirre confirmó su salida de la selección

Necesitábamos Partido Perfecto No fue Posible Dice Javier Aguirre Tras Derrota de México

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