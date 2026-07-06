"Necesitábamos Partido Perfecto... No fue Posible", Dice Javier Aguirre Tras Derrota de México

México quedó eliminado del Mundial 2026 en la fase de octavos de final tras perder 3-2 ante Inglaterra, en un partido disputado en el Estadio Ciudad de México. Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez, de penal, anotaron por el combinado mexicano, mientras que Jude Bellingham —con doblete—, Harry Kane, de penal, marcaron para los ingleses.

Al término del encuentro, el técnico Javier Aguirre confirmó que se trató de su último partido al frente de la Selección Nacional.

El marcador y los goles del partido

Inglaterra tomó ventaja en el marcador con los dos primeros goles de Jude Bellingham, al minuto 36 y 38. México descontó con la anotación de Julián Andrés Quiñones al minuto 42. En la segunda mitad, Jarell Quansah fue expulsado al minuto 54, Harry Kane convirtió un penal al minuto 60 y Raúl Jiménez, también de penal, marcó el segundo tanto mexicano al minuto 69.

Lo que dijo Aguirre sobre la derrota

En conferencia posterior al partido, Aguirre explicó que el equipo buscó variantes durante el encuentro, pero no logró revertir el resultado ante un rival que definió como sólido.

"No fue posible. Ellos definen bien; es un equipo muy sólido. Son el cuatro del mundo y había que intentarlo", declaró el estratega.

El técnico no cargó la responsabilidad de la derrota sobre los jugadores. Señaló que, de existir alguna crítica, esta debe dirigirse a él como entrenador, pues es quien toma las decisiones dentro del campo.

Aguirre se refirió a la diferencia entre el volumen de disparos y la efectividad de ambos equipos.

"Es un [rival] que hace 3 goles con 4 o 5 tiros. Y nosotros intentamos 18 tiros y solamente 6 o 7 entre los 3 palos", detalló el entrenador.

La despedida de Aguirre del estadio

Aguirre confirmó que este fue su último partido al mando de la selección mexicana y también su despedida del recinto donde, según dijo, transcurrió gran parte de su vida futbolística.

El entrenador habló con evidente carga emocional sobre el cierre de su ciclo y se refirió al futuro del equipo bajo la conducción de Rafael Márquez, a quien dijo haberle dado "un gran abrazo" tras el partido.

Balance del ciclo de Aguirre en la Selección

El técnico hizo un repaso de la situación en la que encontró al equipo al llegar y de los resultados obtenidos durante su gestión: partió de una selección ubicada en el lugar 17 del ranking, sin título de Nations League, y logró revalidar la Copa Oro.

Destacó el crecimiento de jugadores como Bryan Gutiérrez, quien no formaba parte del proceso al inicio de su ciclo, y mencionó que varios elementos de la plantilla emigraron a clubes europeos durante su gestión.

La disculpa de Aguirre a la afición mexicana

Aguirre reconoció que el equipo cometió errores puntuales frente a un rival de alto nivel y evitó atribuir la responsabilidad a los jugadores.

"No tengo cara para decirles nada, nada más que disculpas de mi parte porque no pudimos llegar a buen puerto. Lo intentamos. Nos dejamos la piel en el campo", expresó el entrenador.

El técnico añadió que el margen entre competir de tú a tú con las selecciones de mayor nivel y quedar eliminado se definió por decisiones puntuales dentro del campo, no por falta de preparación o de recursos.

El legado que deja Aguirre en la Selección

Sobre el cierre de su tercer ciclo al frente del equipo nacional, Aguirre habló del sentimiento de pertenencia que, según él, se recuperó entre los jugadores durante su gestión: el orgullo de portar la camiseta, el himno y la identidad nacional. El entrenador dijo que necesita tiempo —"un par de días", según sus palabras— antes de decidir si continuará en algún otro rol dentro de las selecciones nacionales, y explicó que primero quiere estar con su familia antes de tomar esa decisión.