Se Reporta Saldo Blanco Durante el Partido México vs Inglaterra en Chihuahua

No se reportaron incidentes durante el partido México vs Inglaterra en los distintos puntos de reunión para ver el encuentro.

Autoridades Vigilaron la ZonaFoto: N+

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Sin incidentes reportados, el partido México vs Inglaterra en Chihuahua reunió a familias y amigos en un ambiente seguro y de entusiasmo por el fútbol.

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