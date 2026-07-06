Se Reporta Saldo Blanco Durante el Partido México vs Inglaterra en Chihuahua

Aficionados se congregaron la tarde de este 5 de julio en distintos puntos del estado de Chihuahua para seguir el partido de la Selección Mexicana frente a Inglaterra, en un ambiente de entusiasmo y convivencia familiar.

Durante la jornada fue posible observar a familias completas, grupos de amigos y aficionados portando la playera de la Selección Mexicana, además de banderas y otros artículos con los colores nacionales.

Ambiente Para Toda La familia

A lo largo del evento, los asistentes lanzaron porras y ondearon la bandera de México para mostrar su apoyo al equipo nacional. Sin embargo, la afición se llevó una sorpresa luego de que Inglaterra anotara dos goles durante el primer tiempo.

Autoridades Vigilaron la Zona

Elementos de diversas corporaciones realizaron recorridos de vigilancia para mantener el orden y brindar seguridad a quienes acudieron a los distintos puntos de reunión. Hasta el momento, no se reportaron incidentes.

Mantienen su Respaldo a México

A pesar de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, algunos aficionados acudieron a la Megabandera, en Ciudad Juárez, para mostrar su respaldo al equipo nacional y reconocer el esfuerzo realizado durante el encuentro.