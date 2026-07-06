Chihuahuenses se Reúnen en la Plaza del Ángel Para Apoyar a México ante Inglaterra

Cientos de chihuahuenses se dieron cita la tarde de este domingo en la Plaza del Ángel para disfrutar en familia del partido entre México e Inglaterra, correspondiente al encuentro en el que la Selección Mexicana busca avanzar a los cuartos de final.

En el lugar se observó a decenas de personas portando la playera de la Selección Mexicana, además de banderas y otros artículos con los colores nacionales, con la esperanza de celebrar el pase del Tricolor a la siguiente ronda.

Implementan Operativo de seguridad

Autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la Plaza del Ángel para garantizar el orden durante la concentración de aficionados.

Sobre la avenida Venustiano Carranza se instalaron filtros de acceso, mientras que agentes de la Policía Vial realizaron labores para agilizar la circulación.

Refuerzan Vigilancia en la Glorieta de Pancho Villa

De igual forma, en la glorieta de Pancho Villa se preparó un operativo vial para prevenir incidentes en caso de que los aficionados acudan al lugar para realizar los tradicionales festejos tras el encuentro.