Chihuahuenses se Reúnen en la Plaza del Ángel Para Apoyar a México ante Inglaterra

Cientos de chihuahuenses acudieron a la Plaza del Ángel para disfrutar del encuentro de la Selección Mexicana, bajo la vigilancia de autoridades estatales y municipales.

Implementan Operativo de seguridadFoto: N+

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