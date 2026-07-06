Julián Quiñones Comparte la Cima de los Goleadores Históricos de México en Mundiales

Julián Quiñones volvió a marcar en esta Copa del Mundo 2026 e hizo el 2-1 en el partido de México contra Inglaterra, selección que se fue arriba en el marcador con dos goles de Jude Bellingham.

Con su tanto, Quiñones llegó a cuatro dianas, por lo que ya comparte la cima de los goleadores históricos de la Selección Mexicana en Mundiales.

Además, le dio a México su mejor presentación en cuanto a goles en una justa mundialista, al sumar 9 anotaciones, superando las 8 conseguidas en Francia 1998.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Reaccionó la Afición Mexicana Tras el Gol de Quiñones Ante Inglaterra

Quiñones alcanza a Chicharito y al Matador

México se ha presentado en 18 ediciones mundialistas, contando la que actualmente se está disputando. Con su tanto ante Inglaterra, Julián Quiñones puso su nombre en la lista de anotadores mundialistas con dos históricos.

Se trata de Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández, quienes también suman en el rubro cuatro anotaciones.

Cabe destacar que el exjugador del Manchester United consiguió la cifra en tres mundiales distintos; mientras que el ídolo necaxista lo hizo en una sola edición, como lo ha hecho Quiñones.

Chicharito: 2 en Sudáfrica, uno en Brasil 2014 y otro en Rusia 2018.

Matador: 4 en Francia 1998.

Quiñones: 4 en México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Marcadores con tres anotaciones:

Raúl Jiménez: 3 en México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Cuauhtémoc Blanco: uno en Francia 1998, uno en Corea-Japón y otro en Sudáfrica.

Rafael Márquez: un gol en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por otro lado, Quiñones también se ha convertido en el mejor anotador naturalizado, superando a Sinha, anotador de un gol en Alemania 2006; y a Álvaro Fidalgo, con una diana en la presente Copa del Mundo.

Con información de N+

ICM