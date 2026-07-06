Julián Quiñones Comparte la Cima de los Goleadores Históricos de México en Mundiales

El delantero mexicano consiguió su cuarta anotación en el presente Mundial 2026, al marcarle a los 42 minutos a la Selección de Inglaterra

Julián Quiñones, delantero mexicanoJulián Quiñones, delantero mexicano, llegó a cuatro anotaciones en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Con su gol ante Inglaterra, Julián Quiñones se une a la élite de goleadores mexicanos en Mundiales. México alcanza su mejor cifra de goles en una Copa del Mundo.

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