México vs Inglaterra: Las Claves del Rival Europeo del Tri

Te decimos las claves del rival europeo de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrenta a la Selección de Inglaterra en Octavos de FinalLa Selección Mexicana se enfrenta a la Selección de Inglaterra en Octavos de Final. Foto: Cuartoscuro

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¡México vs Inglaterra en octavos del Mundial 2026! Conoce las claves del rival europeo de la Selección Mexicana ¿Podrá el Tri cambiar la historia?

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