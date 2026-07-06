México vs Inglaterra: Las Claves del Rival Europeo del Tri

Este domingo, 5 de julio de 2025, es el partido México vs Inglaterra en el estadio sede de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las claves del rival europeo del Tri.

México e Inglaterra son dos de los países con mayor tradición mundialista, de acuerdo con la FIFA, los europeos suman 17 ediciones con la actual Copa Mundial, mientras que México lleva 18, sin embargo, solo han coincidido dos veces.

Cabe destacar que el Mundial ha celebrado 23 ediciones hasta la actual 2026, y México es una de las selecciones con más participaciones. No obstante, no participó en cinco:

Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982, Italia 1990.

Las claves del rival europeo del Tri

A pesar de ser una potencia en el futbol, Inglaterra no ha ganado un mundial en 60 años. La última vez fue en 1966, cuando fueron anfitriones ganaron 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley.

Si bien, desde entonces no han ganado un Mundial, han llegado a semifinales en dos ocasiones, en 1990 y 2018, y ha sido cuartofinalista en cinco. Además, la selección inglesa ha sido subcampeona en las dos últimas Eurocopas.

México se ha enfrentado dos veces contra Inglaterra, la primera el 16 de julio de 1966, cuando la selección inglesa ganó 2-0, y ahora en el Mundial 2026.

La FIFA señala que Inglaterra fue superior a México en 1966, en el segundo partido del Grupo 1 de la Copa Mundial, donde logró las anotaciones al portero mexicano Ignacio Calderón.

El primer gol de los ingleses llegó en el minuto 38 y lo marcó uno de los grandes jugadores ingleses de todos los tiempos: Bobby Charlton.

"El segundo tanto de los ingleses llegó en el minuto 75. Un disparo lejano fue despejado cerca de su portería por Calderón, y por ahí aparecía Roger Hunt para marcar el 2-0 y sellar así la victoria en el único enfrentamiento previo en la Copa Mundial entre estos dos equipos", detalla la FIFA.

Con información de N+