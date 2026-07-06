¡Ánimo!: Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección Mexicana Tras Su Eliminación

La presidenta reconoció el esfuerzo de la Selección y destacó su actuación en el Mundial

Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección Mexicana. Gobierno de MéxicoSheinbaum Envía Mensaje a la Selección Mexicana. Gobierno de México

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La presidenta Sheinbaum envía un mensaje de aliento a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra. Resalta su actuación y el orgullo de ser anfitriones del Mundial 2026. Conoce los detalles.

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