¡Ánimo!: Sheinbaum Envía Mensaje a la Selección Mexicana Tras Su Eliminación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026, luego de perder 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final.

A través de sus redes sociales, la mandataria reconoció el esfuerzo del equipo nacional y pidió mantener el respaldo al representativo mexicano pese al resultado obtenido en el torneo.

"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo", escribió Sheinbaum en su publicación.

La presidenta también destacó la actuación de los jugadores que integraron el combinado nacional durante el Mundial y aseguró que su desempeño permanecerá en la memoria de la afición.

"Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", expresó.

En su mensaje, Sheinbaum también hizo referencia al papel de México como uno de los países sede del Mundial 2026 y agradeció la participación de la ciudadanía durante las semanas que duró el torneo.

"A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido", señaló la titular del Ejecutivo federal.

La mandataria concluyó su publicación con un mensaje de aliento dirigido tanto a la Selección Mexicana como a la afición que siguió el torneo dentro y fuera de los estadios.

"¡¡Por siempre, vamos, México!!", escribió.