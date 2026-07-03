Sheinbaum Niega “Asunto Político” en Aprehension de Gilda Lozoya: Así Fue la Detención

En su conferencia matutina de hoy, 3 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la aprehensión de Gilda Lozoya sea un "asunto político"; así fue su detención.

Señaló que corresponde a la Fiscalía informar los detalles del caso, ya que la captura fue ejecutada con base en una orden de aprehensión vigente.

"Tiene que dar toda la información la Fiscalía, es una detención de la FGR, lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de nitrogenados. El fraude de Agronitrogenados que se hizo fue una compra de una planta de fertilizantes que en su momento se había privatizado", precisó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gilda 'N' Afirma que Su Detención Es para Presionar a su Hermano, Emilio Lozoya

Sheinbaum asegura que existen pruebas dentro de la investigación

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, existen elementos que vinculan a Gilda Lozoya con el presunto fraude relacionado con la compra de la planta de Agronitrogenados.

Recordó que este caso surgió por la adquisición de una planta de fertilizantes que había sido privatizada y posteriormente vendida a Pemex por un monto superior a los 200 millones de dólares, pese a que se encontraba en condiciones de abandono.

La presidenta también hizo referencia a las investigaciones iniciadas en administraciones anteriores, en las que estuvo involucrado el empresario Alonso Ancira, quien enfrentó un proceso judicial relacionado con la misma operación.

FBPT