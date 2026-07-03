Sheinbaum Niega “Asunto Político” en Aprehension de Gilda Lozoya: Así Fue la Detención

La presidenta aclaró que la captura de Gilda Lozoya no es política; dio detalles sobre su detención

Gilda LozoyaGilda Lozoya fue detenida. Foto: Cuartoscuro

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