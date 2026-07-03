Hombre Muere en Ataque Armado; Ocurrió a Pocos Metros de un Jardín de Niños en Pénjamo

Un hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba frente a las instalaciones del Registro Público de La Propiedad, cerca de un jardín de niños en la zona centro de Pénjamo, Guanajuato.

Hombre es Asesinado a Balazos Cerca de un Preescolar en Pénjamo GuanajuatoN+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante ataque armado en Pénjamo: un hombre fue asesinado a balazos cerca de un jardín de niños. La víctima, Christian, falleció en el lugar. Autoridades investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hombre es Asesinado Cerca de un Preescolar en Pénjamo