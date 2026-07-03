Hombre Muere en Ataque Armado; Ocurrió a Pocos Metros de un Jardín de Niños en Pénjamo

La tarde del pasado jueves, se registró un ataque armado cerca de un preescolar en la zona centro de Pénjamo, dejando a una persona fallecida.

Los hechos se registraron aproximadamente a la 1:00 de la tarde, cuando la víctima caminaba frente a las instalaciones del Registro Público de La Propiedad.

Acababan de salir de clases cuando se presentó el ataque armado

Tenían poco tiempo de haber salido del jardín de niños, cuando habitantes escucharon detonaciones de arma de fuego. Quedando un hombre tirado en la banqueta, por lo que de inmediato se pidió apoyo de elementos de seguridad y rescate.

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Al lugar arribaron personal de diversas instituciones, quienes acordonaron el área para permitir el trabajo de los socorristas.

La víctima fue identificada como Christian

Después brindar atención médica al hombre, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y respondía al nombre de Christian.

El ataque armado causó pánico y crisis nerviosa en varios testigos que tuvieron que ser atendidos en el lugar. Los presuntos responsables huyeron después del ataque, a pesar de un operativo de búsqueda, no se ha logrado con su detención.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargan de esclarecer los hechos, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a un anfiteatro.