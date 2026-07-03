Muere un Hombre al Resistirse a un Robo en su Casa en la Carretera Federal a Tlaxcala
Policías acordonaron el domicilio donde la víctima terminó sin signos vitales; presenta huellas de violencia.
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Tragedia en El Capulín: un hombre muere al resistirse a un robo en su domicilio. La policía ya investiga este violento suceso. Entérate de más.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Un hombre identificado como Tomás de 49 años de edad fue asesinado durante un presunto asalto a casa habitación en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, al norte de la ciudad de Puebla.
Alrededor de las 6:22 horas, los números de emergencia recibieron una llamada en la que alertaban que el varón estaba tirado afuera de su domicilio de la zona conocida como El Capulín con heridas en la cabeza.
Policías municipales se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron el hallazgo. Después paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas informaron que ya no contaba con signos vitales.
Investigan homicidio en la zona de El Capulín en Tlaxcala
Los uniformados acordonaron la zona y le colocaron una sábana blanca al cuerpo. Los primeros reportes indican que uno de los familiares informó que varios hombresirrumpieron en la casa para robar.
Durante el atraco fue golpeado y herido con arma punzo cortante en la cabeza.