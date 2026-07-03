Muere un Hombre al Resistirse a un Robo en su Casa en la Carretera Federal a Tlaxcala

Policías acordonaron el domicilio donde la víctima terminó sin signos vitales; presenta huellas de violencia.

La víctima perdió la vida al interior de su propiedad.
La víctima presentaba signos de violencia.

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Tragedia en El Capulín: un hombre muere al resistirse a un robo en su domicilio. La policía ya investiga este violento suceso. Entérate de más.

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