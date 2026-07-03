Muere un Hombre al Resistirse a un Robo en su Casa en la Carretera Federal a Tlaxcala

Un hombre identificado como Tomás de 49 años de edad fue asesinado durante un presunto asalto a casa habitación en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, al norte de la ciudad de Puebla.

Alrededor de las 6:22 horas, los números de emergencia recibieron una llamada en la que alertaban que el varón estaba tirado afuera de su domicilio de la zona conocida como El Capulín con heridas en la cabeza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Cuerpo de un Hombre Sin Vida Fue Localizado en la Lateral de la Carretera Federal a Tlaxcala

Policías municipales se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron el hallazgo. Después paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas informaron que ya no contaba con signos vitales.

Investigan homicidio en la zona de El Capulín en Tlaxcala

Los uniformados acordonaron la zona y le colocaron una sábana blanca al cuerpo. Los primeros reportes indican que uno de los familiares informó que varios hombres irrumpieron en la casa para robar.

Durante el atraco fue golpeado y herido con arma punzo cortante en la cabeza.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la zona conocida como El Capulín, el primer respondiente fue personal de la Policía Estatal. pic.twitter.com/YkytMhgAdr — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 3, 2026

El hombre quien vestían playera color beige, pantalón de mezclilla quedó tirado afuera de la vivienda que da hacia la carretera federal a Tlaxcala a la altura de El Capulín.

La zona fue acordonada y el cuerpo fue cubierto con una sábana blanca, luego de confirmar que el hombre ya había perdido la vida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la institución encargada de esclarecer el crimen.

Con información de N+

JAPR