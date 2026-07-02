Profesor se Da a la Fuga tras Asesinar a su Esposa, Suegra y un Hombre en Puebla

Una tragedia conmocionó a la sociedad en Puebla, un hombre realizó un ataque armado que dejó como saldo tres muertos y un herido en la comunidad de Santa Ana Tecolapa en Chiautla de Tapia, entre las víctimas mortales estaba su esposa y su suegra.

El presunto agresor fue identificado como Carlos "N" quien fungía como profesor de telesecundaria de la comunidad vecina de Tlancualpican y era pareja de una de las víctimas.

De acuerdo a testigos, el pasado 30 de junio, el hombre llegó al acceso principal de la Iglesia de Santa Ana Tecolapa bajo supuestos influjos del alcohol y luego de discutir con un grupo de personas, sacó su arma y la accionó.

El hecho alertó a la ciudadanía quien se encontraba afuera del templo católico ubicado en la calle Aquiles Serdán, mientras que el agresor se dio a la fuga, testigos trataron de auxiliar a los afectados y dieron aviso al número de emergencias.

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Ataque armado en Chiautla de Tapia deja tres muertos y un herido

Lamentablemente en el lugar falleció su suegra identificada como Agricola V. y un hombre que era conocido como "Chagito"; su esposa Esmeralda T. y un adulto mayor identificado como "Don Panchito" fueron trasladados de emergencia a un hospital por las lesiones de arma de fuego.

Horas después confirmaron debido a la gravedad de sus heridas, la mujer había perdido la vida en el Hospital General del IMSS-Bienestar en Chiautla de Tapia.

La sociedad quedó impactada por este multihomicidio por lo que pidieron que se hiciera justicia y que se localizara al responsable; Más tarde las autoridades emitieron un boletín de búsqueda para dar con el paradero de Carlos "N" quien presuntamente habría sido el responsable de este delito.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla inicio una carpeta de investigación por el feminicidio de las dos mujeres y el asesinato del hombre.

Localizan sin vida a Luis Carlos "N" presunto multihomicida de Chiautla de Tapia

Este jueves se confirmó el hallazgo de un hombre que correspondería al presunto responsable de la muerte de dos mujeres y un hombre, en el municipio de Chiautla de Tapia, en Puebla.

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda del presunto agresor, sin embargo, el Luis Carlos "N" fue localizado sin signos vitales, a las afueras de la Escuela Telesecundaria Gonzalo Bautista de la comunidad de Tlancualpican, en donde se desempeñaba como profesor.

De acuerdo con la información de Sicom Chiautla, su cuerpo fue encontrado desde las 6:40 de la mañana, con un arma de fuego en la mano. Se investiga con precisión la causa de su muerte.

Comunidad de Santa Ana Tecolapa lamenta la muerte de dos mujeres y un hombre

Las redes sociales de Santa Ana Tecolapa Puebla se llenaron de condolencias para los familiares de las víctimas, además, se abrió una campaña de donaciones para las dos hijas de Esmeralda, quienes quedaron huérfanas tras este ataque.

Los usuarios pidieron unirse en oración por los familiares, amigos y seres queridos de quienes perdieron la vida, y también por la pronta recuperación de la persona que resultó herida.

Con información de N+

MCS