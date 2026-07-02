Profesor se Da a la Fuga tras Asesinar a su Esposa, Suegra y un Hombre en Puebla

Carlos "N" presuntamente atacó a balazos a cuatro personas frente a la iglesia de Santa Ana Tecolapa en Chiautla de Tapia, Puebla; Hay tres muertos.

Tres muertos tras ataque armado frente a iglesia en Chiautla de Tapia, Puebla.Foto: Santa Ana Tecolapa Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conmoción en Chiautla de Tapia: Carlos 'N' presuntamente mata a tres personas, incluyendo a su esposa y suegra, frente a una iglesia. La comunidad pide justicia y apoyo para las hijas huérfanas. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+