Courtois y De Bruyne Evitan Saludo tras Clasificar a Bélgica: Escándalo Amoroso Acabó Su Amistad

Los futbolistas Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne tuvieron un momento incómodo luego de decidir ignorarse durante la celebración de Bélgica en el triunfo agónico contra Senegal.

Síntoma de que ambos todavía no se han reconciliado tras años de tensión y mostrar que sigue abierta la herida en los vestidores de Bélgica.

Aunque la selección belga protagonizó una remontada espectacular contra Senegal para clasificarse para los octavos de final del Mundial pudo más el pasado de Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne.

En el minuto 85, Bélgica perdía 0-2, un resultado que parecía condenarlos a la eliminación.

Pero Romelu Lukaku y Youri Tielemans respondieron con goles para empatar y forzar la prórroga.

En los últimos instantes de la prórroga, el árbitro señaló penalti, y Tielemans volvió a lanzar, convirtiendo el penalti en el minuto 120+5 para sentenciar el partido.

Belgas se abrazan y celebran, excepto Courtois y De Bruyne

Tras el silbatazo final, todos los jugadores belgas se abrazaron y celebraron la dramática remontada, todos excepto Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, quienes pasaron de largo sin dirigirse la palabra.

¿Por qué no se hablan Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne?

El motivo de la tensión entre Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne se remonta a 2012. Thibaut Courtois tuvo una relación con Caroline Lijnen, quien por aquellos años mantenía una relación con Kevin De Bruyne, mientras ambos jugadores aún formaban parte del Chelsea.

Hace más de una década que ambos futbolistas se vieron envueltos en una de las controversias extradeportivas más comentadas del futbol belga.

La historia involucró a la exnovia de De Bruyne, Caroline Lijnen, y generó tensión en el seno de la selección belga durante los primeros años de la que se convertiría en la célebre "Generación Dorada".

La controversia resurgió en los últimos años después de que Courtois elogiara públicamente a su compañero de equipo.

En una entrevista para el podcast Rio Ferdinand Presents en 2025, Courtois describió a De Bruyne como "un jugador con mucho talento, pero también muy trabajador", destacando la evolución de su relación profesional desde los acontecimientos que en su momento amenazaron con dividir a la selección.

La historia del triángulo amoroso

De Bruyne y Caroline Lijnen comenzaron su relación en 2010 y estuvieron juntos durante tres años.

De acuerdo con una entrevista que Lijnen concedió a la revista Story en 2014, la relación sufrió un duro golpe durante el verano de 2012.

“En el verano de 2012, Kevin me confesó que había tenido una aventura con mi antigua mejor amiga”, declaró Lijnen. “Le di a elegir: ella o yo. Estaba dispuesta a darle otra oportunidad, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma”.

Un año después, Lijnen viajó a Madrid, España, mientras Courtois jugaba en el Atlético de Madrid cedido por el Chelsea.

Durante esa visita, Lijnen y Courtois iniciaron una relación sentimental.

En declaraciones a la revista Story, Lijnen explicó sus acciones:

“Esa noche, Thibaut me ofreció lo que no había recibido durante mis tres años de relación con Kevin. Con Thibaut podía hablar de todo y de nada, e incluso me preparó una comida deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí”.

Añadió: “Kevin me engañó y pensé: ‘¿Por qué no iba a hacer lo mismo?’”.

¿Cómo se reveló el desliz?

La situación se hizo pública en 2014, después de que De Bruyne habló del incidente en su autobiografía, Keep It Simple.

De Bruyne consideró la revelación como una traición devastadora, ya que Courtois no solo era su compañero de equipo, sino también alguien con quien coincidía habitualmente en la selección belga.

La controversia generó tensión en la selección nacional, justo cuando Bélgica comenzaba a consolidarse como uno de los equipos internacionales más fuertes de Europa.

El director técnico le preguntó a De Bruyne si quería que Courtois fuera apartado de la selección debido a un conflicto personal.

De Bruyne optó por no seguir haciendo visible su enemistad y dio prioridad al equipo.

Esa decisión permitió a Bélgica seguir adelante con ambos jugadores como piezas clave de la selección nacional.

Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne siguieron adelante

A pesar de la gran repercusión mediática del incidente, Courtois y De Bruyne continuaron jugando juntos en la selección belga durante más de una década.

Se convirtieron en figuras centrales de la "Generación Dorada" del país, ayudando a Bélgica a alcanzar el tercer lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2018 y a competir constantemente entre las mejores selecciones del mundo.

De Bruyne se casó con Michèle Lacroix en 2017, y la pareja ahora tiene tres hijos. Courtois se casó con la modelo Mishel Gerzig en 2023.

Más de una década después de que surgiera la controversia, el episodio sigue siendo una de las historias más comentadas en la historia del futbol belga

HVI