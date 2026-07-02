Courtois y De Bruyne Evitan Saludo tras Clasificar a Bélgica: Escándalo Amoroso Acabó Su Amistad

Tras el silbatazo final, los jugadores belgas se abrazaron y celebraron la dramática remontada, todos excepto Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, quienes pasaron de largo sin hablarse

Courtois y De Bruyne Evitan Saludarse Tras Clasificar Bélgica: Escándalo Amoroso Acabó Su AmistadEquipo de Bélgica celebra luego de ganar a Senegal en Mundial 2026. Foto: Ruters

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El motivo de la tensión entre Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne se remonta a 2012. Courtois tuvo una relación con Caroline Lijnen, quien por aquellos años mantenía una relación con Kevin De Bruyne

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