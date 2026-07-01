Sadio Mané, Jugador Senegalés que Rechaza Lujos para Ayudar en Hospitales y Escuelas de su Aldea

Sadio Mané, futbolista del juego de dieciseisavos de final: Senegal vs Bélgica, se ha vuelto conocido mundialmente por rechazar todo tipo de lujos con tal de financiar proyectos sociales

Sadio Mané, Jugador Senegalés que Rechaza Lujos para Ayudar con Hospitales y EscuelasSadio Mané durante el partido de dieciseisavos de final- Bélgica vs Senegal. Foto: Reuters

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Al alcanzar la fama Sadio Mané con un teléfono roto, al ser cuestionado por qué lo tenía, él respondió: "¿Para qué quiero diez Ferraris, veinte relojes con diamantes o dos aviones? Yo pasé hambre, sobreviví a tiempos difíciles y jugué descalzo. Hoy, con lo que gano gracias al futbol, ​​puedo ayudar a mi gente"

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