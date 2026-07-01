Sadio Mané, Jugador Senegalés que Rechaza Lujos para Ayudar en Hospitales y Escuelas de su Aldea

El futbolista senegalés, Sadio Mané, que participa hoy en el juego de dieciseisavos de final: Senegal vs Bélgica, se hizo conocido mundialmente por rechazar todo tipo de lujos con tal de financiar proyectos sociales, incluyendo un hospital, una escuela secundaria y ayudas económicas mensuales para su aldea.

Su historia es uno de los relatos más inspiradores del deporte mundial, al demostrar que no están peleados el éxito en la élite del futbol con no olvidar de dónde se viene y ayudar a los que más lo necesitan.

¿Quién es Sadio Mané?

Sadio Mané nació en 1992 en Bambali, una pequeña aldea de Senegal, donde vivió en pobreza extrema, supo lo que era vivir sin hospital ni infraestructura básica.

El futbolista Sadio Mane de Senegal en el Mundial 2026. Foto: Reuters

A los siete años su padre murió debido a que la aldea carecía de servicios médicos para atenderlo y entre la impotencia y el dolor, Sadio se hizo la promesa que un día su pueblo ya no sufriría de carencias.

Mané se escapó de casa a los 15 años con la ayuda de un amigo para probarse en un equipo de futbol, de inmediato su talento deslumbró a los entrenadores, abriéndole las puertas hacia Europa.

Así rechazó lujos mientras su carrera iba en ascenso

Probó suerte en el Metz de Francia, el Salzburgo de Austria y el Southampton de Inglaterra, pero Mané alcanzó la fama mundial con el Liverpool.

Allí ganó la Liga de Campeones, la Premier League y fue nombrado el futbolista africano del año.

A pesar de ganar millones de euros, Mané capturó la atención del mundo por su estilo de vida extremadamente austero. En una entrevista que se volvió viral, al ser cuestionado por usar un teléfono iPhone con la pantalla rota, el delantero reflexionó:

"¿Para qué quiero diez Ferraris, veinte relojes con diamantes o dos aviones? ¿Qué harán estos objetos por mí y por el mundo? Yo pasé hambre, tuve que trabajar en el campo, sobreviví a tiempos difíciles y jugué al futbol descalzo. Hoy, con lo que gano gracias al futbol, ​​puedo ayudar a mi gente".

Desde entonces ha utilizado gran parte de su fortuna para reconstruir por completo su pueblo natal, invirtiendo millones de dólares en proyectos que cambiaron la vida de millones de personas.

Hospital atiende a más de 30 aldeas cercanas

Vista aérea de la aldea de Sadio Mane Bambali, Senegal. Foto: Instagram aldidiasse

Sadio Mané financió con más de 500 mil euros la construcción del primer hospital de Bambali, en Senegal, equipado con unidad de maternidad, que atiende a más de 30 aldeas cercanas para que nadie vuelva a morir por falta de atención básica como su padre.

Creación de escuela secundaria moderna con internet

También invirtió cerca de 250 mil euros para construir una escuela moderna, dotando a los jóvenes de computadoras y conectividad a internet para evitar la deserción escolar.

Fondos mensuales a cada familia de su aldea

Otra situación que no pasa desapercibida es que estableció un fondo especial de 70 euros mensuales a cada familia de su aldea, una cifra que es el salario mínimo en varias regiones de Senegal, ayudando a palear la pobreza extrema.

Niño de la aldea Bambali, en Senegal, porta una playera de su ídolo Sadio Mané. Foto: Instagram aldidiasse

Sadio Mané demostró que la grandeza de un deportista no se mide por los trofeos en la vitrina ni por los autos, sino por el impacto en la vida de los demás.

Bambali pasó de ser un pueblo aislado a una pequeña ciudad con servicios dignos, todo gracias al niño que una vez corrió descalzo detrás de un balón y que, al llegar a la cima, no ha olvidado de dónde venía.

HVI