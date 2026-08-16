¿Tijuana vs Cruz Azul Pasa por TV Abierta Gratis? Hora y Dónde Ver Partido En Vivo de la Liga MX

Este domingo salta al campo la Máquina de Joel Huiqui y si todavía no sabes a qué hora ni en qué canal juega el Xolos de Tijuana vs Cruz Azul, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy en México, correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

El partido de Cruz Azul de hoy cobra relevancia, pues algunos aficionados esperan que la eliminación de la Leagues Cup 2026 no afecte el rendimiento del equipo, ese que ya los llevó a ganar el Torneo Clausura y el Campeón de Campeones contra Tigres.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados de Cruz Azul Celebraron Título de Campeón de Campeones en el Ángel

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:10 horas (9:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 16 de agosto. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Caliente, recinto que se ubica en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En el último juego de la Máquina por la Liga MX, el Atlante los derrotó por marcador de 3-2. Por su parte, los Xolos de Sebastián Abreu llegan invictos a este encuentro, tras acumular dos victorias y un empate en el Torneo Apertura 2026.

Si deseas ver la transmisión del Xolos vs Cruz Azul por un canal gratis, te informamos que el partido de la Liga MX 2026 no se va a poder ver por TV abierta hoy en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por una señala de tv de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Tijuana vs Cruz Azul en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores. Los aficionados que vivan en los Estados Unidos van a poder disfrutar de la transmisión en directo, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido, a través de la señal de Univisión.

Aunque no hay dónde ver Tijuana vs Cruz Azul en vivo gratis, el partido se puede seguir online a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final entre los Xolos y la Máquina.

AO