Futbol

¿Tijuana vs Cruz Azul Pasa por TV Abierta Gratis? Hora y Dónde Ver Partido En Vivo de la Liga MX

Checa a qué hora y en qué canal juega el Cruz Azul vs Xolos de Tijuana este domingo 16 de agosto, así sabrás dónde ver la transmisión del partido hoy en vivo de la Liga MX 2026.

Tijuana vs Cruz Azul pasa por un canal de TV gratis hora y dónde ver partido hoy en vivo de la Liga MX 2026El partido de Tijuana vs Cruz Azul se juega en vivo este domingo 16 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

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