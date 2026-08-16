Perro Policía Encuentra Más de Media Tonelada de Marihuana en Local de Paquetería en León

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y un elemento canino de la corporación lograron el aseguramiento de 39 cajas con aproximadamente 506 kilogramos de hierba verde y seca con características de marihuana en León, Guanajuato.

De acuerdo al reporte brindado por la misma dependencia de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando se recibió un reporte anónimo a los números de emergencia, acción que de inmediato activo los protocolos correspondientes.

Ante ello, los elementos de Seguridad, junto con un policía canino, acudieron a una empresa de paquetería, ubicada en la colonia Las Rosas, en León, donde de inmediato se realizó una inspección en el lugar.

Lo anterior se pudo con la autorización correspondientes, donde los uniformados ingresaron al área destinada al almacenamiento de paquetes para efectuar una inspección, donde el elemento canino, “Orkan” realizó un marcaje positivo sobre tres tarimas.

Esto provocó que los elementos de las FSPE comenzaran a revisar los paquetes y localizaron 39 cajas de cartón con diversos empaques que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Ahí mismo, en el lugar se pudo realizar un pesaje preliminar de la sustancia encontrada, la cual arrojó aproximadamente 506 kilogramos con 376 gramos, cantidad equivalente de manera estimada a 506 mil 376 dosis.

Tras ello, las cajas, empaques y la sustancia fueron asegurados, registrados y embalados de acuerdo con los procedimientos de cadena de custodia. Posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en León.