Seguridad

Perro Policía Encuentra Más de Media Tonelada de Marihuana en Local de Paquetería en León

Tras un reporte, elementos de la FSPE y un oficial canino, lograron el aseguramiento de 39 cajas con 506 kilogramos de hierba verde y seca con características de marihuana.

La mercancía quedó asegurada.Foto: FSPE

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Un reporte anónimo llevó a la FSPE y a un canino a incautar más de media tonelada de marihuana en León.

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