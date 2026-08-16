Investigan Muerte de Hombre en Edificio tras Presunta Caída en San Pedro, Nuevo León

La muerte de un hombre, luego de presuntamente caer desde un edificio, generó movilización de diversas corporaciones de seguridad hasta el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El hecho fue reportado la mañana del domingo 16 de agosto.

Hasta este edificio llegaron corporaciones de Protección Civil y Policía de San Pedro, quienes a revisar al hombre, se confirmó que no contaba con signos vitales. De inmediato este punto fue acordonado por elementos de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, pero autoridades señalaron que tendría entre 30 a 35 años de edad. Durante este hecho, el hombre vestía una camisa de color azul, pantalón negro y una chamarra en color café. Ya se investiga si se trataría de un empleado de este edificio o si sería algún visitante.

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Elementos de investigación ya se encuentran en búsqueda de cámaras de seguridad para tratar de visualizar como ocurrió el hecho y poder deslindar responsabilidades. Debido a las fracturas que presentaba el hombre, oficiales informaron que no se descarta que se trate de una caída desde un punto alto de este edificio.

Se espera que este despliegue continúe durante un par de horas, por lo que se espera que este edificio permanezca resguardado por agentes de investigación mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes. Será en los próximos días que se den más detalles al respecto.