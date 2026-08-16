Accidentes

Investigan Muerte de Hombre en Edificio tras Presunta Caída en San Pedro, Nuevo León

El hombre fallecido presuntamente habría caído desde un edificio ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas

Muerte de hombre en Metropolitan CenterEl homber murió frente a un edificio en San Pedro. Foto: N+

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Agentes de investigación ya revisan cámaras de seguridad de un edificio tras reprotarse la muerte de un hombre en el municipio de San Pedro

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