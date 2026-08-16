Madre de Aurora Exige a las Autoridades Agilizar la Búsqueda de su Hija en Nuevo León

Una manifestación pacífica se llevó a cabo al exterior de la Fiscalía de Desaparecidos, luego de la preocupación generada por el caso de la pequeña Aurora, quien presuntamente fue sustraída por su padre, Arturo, el pasado 11 de agosto en el municipio de Guadalupe.

Durante la jornada, Sofía, madre de la menor, sostuvo una reunión con autoridades de la Fiscalía para solicitar celeridad en los procesos de investigación y pedir que se emita la Alerta Amber correspondiente para su hija.

De acuerdo con la información proporcionada, hasta el momento únicamente se habría emitido una alerta relacionada con el padre de la menor, mientras continúa la búsqueda para determinar el paradero de Aurora.

La madre expresó su preocupación por la seguridad de su hija y señaló que teme por lo que pudiera ocurrir debido a la situación que enfrenta el padre de la pequeña. Según sus declaraciones, Arturo tendría problemas de salud mental y se encontraría bajo tratamiento psiquiátrico, situación que, dijo, también habría sido confirmada por el padre de él.

“Tengo miedo”, expresó Sofía durante la manifestación, al señalar que considera que Arturo no estaría actuando de manera prudente en este momento.

Familiares y personas cercanas a la madre participaron en la protesta para exigir a las autoridades que se agilicen las acciones para localizar a Aurora.

Sofía también hizo un llamado al padre de la menor y a sus familiares para que reconsideren sus acciones y colaboren para esclarecer el caso.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a cualquier información que permita conocer el paradero de la pequeña Aurora, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.