Seguridad

Madre de Aurora Exige a las Autoridades Agilizar la Búsqueda de su Hija en Nuevo León

Sofía acudió a la Fiscalía para exigir la localización de la menor presuntamente sustraída por su padre.

Busca madre de Aurora a su hijaBusca madre de Aurora a su hija. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con una manifestación pacífica, familiares de Aurora pidieron a las autoridades acelerar las acciones para localizar a la pequeña, desaparecida desde el pasado 11 de agosto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+