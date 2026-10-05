Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años Reabre Registro del 5 al 10 de Octubre: Módulos y Apellidos

Se reabrió el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, y esta semana del 5 al 20 de octubre de 2026 solo podrán inscribirse algunos apellidos en los módulos instalados en hasta 24 ciudades de todo México.

Por ello, si te interesa incorporarte a este programa, acá en N+ te decimos quiénes pueden hacer la solicitud y dónde están las sedes de inscripción para que no dejes pasar esta oportunidad.

Es importante aclarar que estas inscripciones no solo aplican para personas de 30 a 64 años, ya que también pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más, y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite.

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En lo que respecta específicamente al apoyo para hombres y mujeres de 0 a 64 años, solo pueden registrarse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad.

Calendario de registro de apoyo 30 a 64 años en octubre 2026

El apoyo que podrán solicitar las personas antes mencionadas durante todo el mes de octubre 2026 es para la credencial del Servicio Universal de Salud, la cual otorga atención médica en todas las instituciones públicas.

Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B: Lunes.

Letra C: Martes.

Letras D, E, F: Miércoles.

Letra G: Jueves.

Letras H, I, J, K, L: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M: Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.

Letra R: Miércoles.

Letras S, T, U: Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Registro al apoyo Bienestar 30 a 64 años del 5 al 10 de octubre: Apellidos

Para esta semana, las personas que podrán hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud son aquellas cuyo primer apellido sea alguno de los siguientes o que inicie con las letras que indica el calendario por día:

Lunes 5 de octubre 2026: Letra M

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya



Martes 6 de octubre 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negrete

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco



Miércoles 7 de octubre 2026: Letra R

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso



Jueves 8 de octubre 2026: Letras S, T, U

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



Viernes 9 de octubre 2026: Letras V, W, X, Y, Z

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson



Sábado 10 de octubre 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

¿Dónde están los módulos de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no conoces la dirección de tu Módulo Bienestar más cercano, puedes checar la ubicación en este link: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, durante todo ese tiempo puedes hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la segunda semana de septiembre 2026.

PPP