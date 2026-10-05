Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años Reabre Registro del 5 al 10 de Octubre: Módulos y Apellidos
Conoce dónde están los módulos Bienestar y quiénes pueden registrarse esta semana al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres
Conoce dónde están los módulos Bienestar y quiénes pueden registrarse esta semana al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres
Se reabrió el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, y esta semana del 5 al 20 de octubre de 2026 solo podrán inscribirse algunos apellidos en los módulos instalados en hasta 24 ciudades de todo México.
Por ello, si te interesa incorporarte a este programa, acá en N+ te decimos quiénes pueden hacer la solicitud y dónde están las sedes de inscripción para que no dejes pasar esta oportunidad.
Es importante aclarar que estas inscripciones no solo aplican para personas de 30 a 64 años, ya que también pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más, y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite.
En lo que respecta específicamente al apoyo para hombres y mujeres de 0 a 64 años, solo pueden registrarse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad.
El apoyo que podrán solicitar las personas antes mencionadas durante todo el mes de octubre 2026 es para la credencial del Servicio Universal de Salud, la cual otorga atención médica en todas las instituciones públicas.
Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:
Primera y tercera semana de cada mes:
Letras A, B: Lunes.
Letra C: Martes.
Letras D, E, F: Miércoles.
Letra G: Jueves.
Letras H, I, J, K, L: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Segunda y cuarta semana de cada mes:
Letra M: Lunes.
Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.
Letra R: Miércoles.
Letras S, T, U: Jueves.
Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Para esta semana, las personas que podrán hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud son aquellas cuyo primer apellido sea alguno de los siguientes o que inicie con las letras que indica el calendario por día:
Lunes 5 de octubre 2026: Letra M
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 6 de octubre 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negrete
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozco
Miércoles 7 de octubre 2026: Letra R
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 8 de octubre 2026: Letras S, T, U
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 9 de octubre 2026: Letras V, W, X, Y, Z
Vázquez
Vargas
Velázquez
Vega
Valdez
Valencia
Valenzuela
Villegas
Velasco
Villanueva
Vásquez
Villa
Vera
Villarreal
Villalobos
Wong
Walle
Wilson
Sábado 10 de octubre 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.
Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:
Mexicali, Baja California.
La Paz, Baja California Sur.
Campeche, Campeche.
Colima, Colima.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ciudad de México (16 Alcaldías).
Chilpancingo, Guerrero.
Pachuca, Hidalgo.
Toluca, Estado de México.
Morelia, Michoacán.
Cuernavaca, Morelos.
Tepic, Nayarit.
Oaxaca, Oaxaca.
Puebla, Puebla.
Chetumal, Quintana Roo.
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Culiacán, Sinaloa.
Si no conoces la dirección de tu Módulo Bienestar más cercano, puedes checar la ubicación en este link: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, durante todo ese tiempo puedes hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la segunda semana de septiembre 2026.
PPP
Montiel
Mercado
Monroy
Mondragón
Medrano
Meléndez
Morán
Montalvo
Martín
Montero
Maya
Madrigal
Mena
Merino
Ornelas
Osuna
Ontiveros
Ordaz
Ochoa
Osorio
Pérez
Palacios
Peña
Ponce
Palomino
Padilla
Parra
Paredes
Palma
Paz
Pineda
Paez
Pascual
Pimentel
Perea
Pichardo
Pedroza
Pantoja
Quezada
Quintana
Quintero
Quijano
Quiroga
Quevedo
Quiroz
Roldán
Santillán
Soriano
Salvador
Sotelo
Torres
Trejo
Tapia
Trujillo
Téllez
Tovar
Toledo
Trinidad
Tejeda
Tenorio
Tello
Tinoco
Tamayo
Tirado
Terán
Uribe
Urbina
Ulloa
Ugalde
Urias
Urbano
Uscanga
Urrutia
Wences
Waldo
Williams
Wolf
Xool
Xolo
Xicotencatl
Yépez
Yam
Yescas
Yocupicio
Yah
Yebra
Yerena
Ybarra
Yepiz
Zúñiga
Zamora
Zavala
Zárate
Zapata
Zepeda
Zaragoza
Zamudio
Zambrano
Zacarias
Zazueta
Zurita
Zavaleta
Zamorano
Zermeño
Zenteno
Zetina
Zarco
Zendejas
Villahermosa, Tabasco.
Cd. Victoria, Tamaulipas.
Tlaxcala, Tlaxcala.
Xalapa, Veracruz.
Mérida, Yucatán.
Zacatecas, Zacatecas.