Programas sociales

Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años Reabre Registro del 5 al 10 de Octubre: Módulos y Apellidos

Conoce dónde están los módulos Bienestar y quiénes pueden registrarse esta semana al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres

Checa qué apellidos y dónde están los módulos de Pensión Hombres y Mujeres 30 a 64 AñosEl apoyo Bienestar de 30 a 64 tiene registro abierto en octubre 2026. Foto: Programas para el Bienestar
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