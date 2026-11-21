Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 8 continuará desplazándose sobre el noroeste y norte de México.

En interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento y lluvias con chubascos en las mencionadas regiones.

También se esperan lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur de la República Mexicana.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionará lluvias y chubascos sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas serán las entidades afectadas por precipitaciones de distintas intensidades:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Coahuila (centro), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Hidalgo (norte), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango y Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente de templado a cálido, incremento en la nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM