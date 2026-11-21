El Corona Capital 2026 ya comenzó y, si no pudiste ir, toma nota, porque podrás ver gratis el concierto de Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes; aquí en N+ te explicamos cómo acceder a las presentaciones desde celular, computadora o televisión.

Uno de los festivales más esperados del año vuelve para brindar lo mejor de los exponentes más representativos de la música. Debido a que hay una gran variedad de bandas y artistas, personas de todas las edades pueden disfrutar de cada una de las presentaciones.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), es la sede del entretenimiento este 20, 21 y 22 de noviembre. El line-up destaca con la participación de agrupaciones como Pierce The Veil, The Offspring y Underworld; no obstante, el cartel principal es el que ha llamado más la atención.

Gorillaz, creada en 1998, revolucionó la forma de entender a una agrupación de rock y pop. El concepto visual y la narrativa de ficción que presenta el arte de Jamie Hewlett los volvió únicos. 2-D (Stuart Pot), Murdoc, Noodle y Russel pondrán toda la energía para brindar lo mejor a sus fans. Éxitos como Feel Good Inc, Dare, Rhinestone Eyes o Empire Ants son canciones clave para entender la historia de la música actual.

Twenty One Pilots, el dúo de Columbus, Ohio, integrado por Tyler Joseph y Josh Dun, harán vibrar al público con canciones como Overcompensate, The Contract, Heathens, Stressed Out o Ride. Twenty One Pilots se ha ganado un lugar especial en la música por mezclar el rock alternativo, pop, hip‑hop y electrónica con letras profundas sobre salud mental e inseguridades.

El rock no sería el mismo sin The Strokes. La banda neoyorquina apareció en una época en la que las producciones musicales abusaban de la sobreproducción digital y el auto-tune. Gordon Raphael y la banda optaron por un sonido crudo, seco y directo, grabado casi en vivo en un estudio pequeño de Manhattan. Éxitos como The Adults Are Talking, Last Nite, Reptilia o Someday sonarán con fuerza en la alcaldía Iztacalco.

¿Cómo ver los conciertos del Corona Capital 2026 gratis?

Para ver los conciertos del Festival Corona Capital 2026 es muy sencillo. Los organizadores han destinado dos canales para que tengas la oportunidad de ver a la mayor cantidad de bandas posibles. De hecho, la transmisión es simultánea, por si tienes varios grupos favoritos.

Es importante destacar que no requieren de la creación de alguna cuenta o registro especial, así que no hay datos personales que se comprometan durante la emisión. Con la finalidad de que no tengas problema durante los shows, necesitas tener buena conexión de internet. Los conciertos de Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes en el Corona Capital 2026 se pueden ver gratis de la siguiente manera:

Entra a @CoronaCapital en YouTube o Facebook. Link

Elige la señal que te interese según los horarios de cada grupo

Disfruta al máximo de tu música favorita.

¿A qué hora son los conciertos en el Corona Capital 2026?

Ahora que ya sabes dónde ver los conciertos del Corona Capital 2026 desde tu casa, aquí te dejamos los horarios de todas las presentaciones para que elijas alguna que te llame la atención.

Viernes 20 de noviembre

Escenario Corona

Gorillaz: 23:00 - 1:00

Escenario Doritos

Mumford & Sons: 21:30 - 23:00

Escenario Corona Cero

James Blake: 21:30 - 23:00

Sábado 21 de noviembre

Escenario Corona

Quarters: 15:20 - 16:00

Sawyer Hill: 16:40 - 17:20

Balu Brigada: 18:10 - 19:00

Pierce The Veil: 20:10 - 21:30

Twenty One Pilots: 23:00 - 1:00

Escenario Doritos

We Are Scientists: 16:00 - 16:40

Dope Lemon: 17:20 - 18:10

Mother Mother: 19:00 - 20:10

The Offspring: 21:30 - 23:00

Escenario Corona Cero

Militarie Gun: 16:00 - 16:40

Baby Queen: 17:20 - 18:10

Maisie Peters: 19:00 - 20:10

Underworld: 21:30 - 23:00

Escenario Nivea

Jordana: 15:20 - 16:00

Strawberry Guy: 16:40 - 17:20

Σtella: 18:10 - 19:00

BØRNS: 20:10 - 21:10

Sébastien Tellier: 23:00 - 0:00

Viva Tent

Felipe Gordon: 15:30 - 16:00

Ms*gloom: 16:20 - 17:00

Princess Chelsea: 17:30 - 18:10

The Hellp: 18:40 - 19:30

New Constellations: 20:00 - 21:00

Peaches: 21:40 - 22:40

Rikas: 23:20 - 0:20

Domingo 22 de noviembre

Escenario Corona

Ratboys: 15:20 - 16:00

Good Kid: 16:40 - 17:20

The Black Crowes: 18:10 - 19:00

Lola Young: 20:20 - 21:20

The Strokes: 23:00 - 1:00

Escenario Doritos

Bad Suns: 16:00 - 16:40

Manic Street Preachers: 17:20 - 18:10

BUNT. (In The Round): 19:00 - 20:10

The xx: 21:30 - 22:45

Escenario Corona Cero

Freak Slug: 16:00 - 16:40

Angine de Poitrine: 17:20 - 18:10

Johnny Marr: 19:10 - 20:10

Lil Yachty: 22:00 - 23:00

Escenario Nivea

Roar: 15:20 - 16:00

Tipling Rock: 16:40 - 17:20

Loyle Carner: 18:10 - 19:00

Tricky: 20:10 - 21:30

Viva Tent

Céline Dessberg: 15:30 - 16:00

Moyka: 16:20 - 17:00

Ninajirachi: 17:30 - 18:10

Ela Minus: 18:40 - 19:30

Purity Ring: 20:00 - 21:00

Rev Run: 21:40 - 22:40

Santigold: 23:20 - 0:50

¿Qué pasó en el Corona Capital 2026 Día 1? Reportan intento de "portazo"

En el Día 1 del Corona Capital, los usuarios reportaron una caída en el sistema de Ticketmaster, por lo que no pudieron entrar a su cuenta para obtener los datos de sus boletos para acceder al festival.

Esto provocó que varios asistentes se molestaran y en los accesos pidieran a gritos que los dejaran pasar. Ante esta situación se desplegó un dispositivo de seguridad para mantener el orden.

Mientras eso ocurría, varias personas señalaron tener el mismo problema con el sistema y la app de la boletera.

¿Cómo guardar tus boletos en el Wallet de Google?

Para no tener problemas al momento de ingresar a un concierto, considera guardar tu boleto de Ticketmaster en el Wallet desde tu celular. Sigue estos pasos:

Descarga la app de Billetera de Google

Ve a Ticketmaster, inicia sesión

Dirígete a "Mis Boletos"

Toca el botón que dice "Guardar en Google Pay" o "Agregar a Billetera de Google"

Confirma y verifica el pase

Ahora tu boleto está listo para escanearse por código QR o tecnología NFC sin necesidad de conexión a internet

EPP