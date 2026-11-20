Este viernes, Lucero y Majo Aguilar hablaron de ‘Ojo Alegre’, su nuevo tema musical a dueto que hoy se estrena a nivel mundial.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, las cantantes explicaron que es la primera vez que interpretan el tema juntas en televisión. Lucero pidió a sus fans que "oigan la canción, se la aprenda, la dedique y la bailen".

“Todos, desafortunadamente todas y todos, hemos tenido un ojo alegre o una ojo alegra en la vida. Entonces está divertida", aseguró Majo Aguilar.

Lucero y Majo Aguilar unen sus voces con ‘Ojo Alegre’

Lucero explicó que la idea de juntar sus voces con ‘Ojo Alegre’ surgió a raíz de la grabación de su nuevo disco Conexión Mexicana, que se estrenará el próximo año.

“Resulta que yo tengo un disco que saldrá el año que viene, que se llama Conexión Mexicana, que he estado lanzando un par de canciones, pues de a poquito para que no se nos gaste, y hasta el año que viene sale el disco. Y entonces, cuando escuchamos esta canción yo le dije a Majo que si se le antojaba cantarla conmigo y divinamente dijo que sí", indicó Lucero.

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Las cantantes recordaron que hace unos días, el pasado 13 de noviembre, cantaron ‘Ojo Alegre’ en una presentación de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional, donde fue bien recibida por el público.

“Fue muy bello, y más bello porque tuve invitados muy bonitos y súper especiales, como lo fue Lucero, cantamos ahí el ‘Ojo Alegre’ y es algo también muy interesante, que la gente como que medio ya se la sabía”, indicó Majo Aguilar.

Con información de N+