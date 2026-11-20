Durante el desfile del 20 de noviembre 2026 se pueden observar diferentes personajes revolucionarios, siendo uno de los más importantes el de Adelita. Por ello, acá te decimos qué significa ser una y cuál es la historia de la mujer que inspiró la leyenda durante la Revolución Mexicana.

Este viernes es el 116 aniversario del inicio de la lucha armada que buscaba terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, que estuvo más de 30 años en el poder, la desigualdad social, la explotación laboral y falta de libertad política.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así era el Vestuario de Las Adelitas en la Revolución

Una de las principales celebraciones se realizará en la Ciudad de México con el desfile militar en el cual estará la presidenta Claudia Sheinbaum y en el que participan contingentes de las Fuerzas Armadas, realizando representaciones históricas y expresiones cívicas o deportivas.

¿Qué es una adelita revolucionaria?

Uno de los personajes más representativos del desfile del 20 de noviembre es la adelita, por lo que las mujeres se visten con una falda larga y amplia con una blusa blanca y carrilleras cruzadas al pecho, además de un sombrero.

Las adelitas fueron las mujeres soldaderas que durante la Revolución Mexicana, especialmente de 1910 a 1920, atendían a heridos, cargaban armas, se encargaban de los alimentos y luchaban en caso de ser necesario.

Durante la etapa de 1914 a 1917, se tiene registrado la afiliación de las enfermeras que prestaron sus servicios a los ejércitos revolucionarios: 19 lo hicieron en el zapatismo, diez en el villismo, dos convencionistas y 93 constitucionalistas-carrancistas.

¿Quién fue la primera adelita?

El término se popularizó a partir del corrido La Adelita, inspirado en Adela Velarde Pérez, quien se desempeñó principalmente como enfermera durante la Revolución Mexicana dentro de la División del Norte, bajo el mando del General Carlos E. Martínez y después pasó al Cuerpo de Ejército del Noreste.

Se sabe que la mujer nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1900 y era nieta de Rafael Velarde, destacado general juarista que luchó en contra del imperio francés.

En 1962, Adela Velarde Pérez fue reconocida como veterana de la Revolución y murió en 1971 en los Estados Unidos. Sus restos yacen en el cementerio de San Felipe en Del Río, Texas.

De acuerdo con la Fonoteca Nacional de México, las primeras grabaciones comerciales de "La Adelita" datan de la década de 1910. Una de las versiones más antiguas que se conservan fue grabada el 22 de diciembre de 1919 por el Trío González. Éste estaba integrado por el tenor Alcides Briceño, el barítono Francisco Aguirre del Pino y el guitarrista Guillermo J. González, fundador de la agrupación.

PPP