La Ciudad de México llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar de este 20 de noviembre de 2026, con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La ceremonia será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contará con la participación de integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Como parte de esta conmemoración, los contingentes recorrerán algunas de las principales vialidades del Centro Histórico, para que no te lo pierdas y llegues con tiempo, te compartimos cuál será la ruta del desfile militar, dónde comenzará y en qué punto concluirá.

Para esta edición se contempla la participación de aproximadamente 2 mil 904 elementos del Ejército Mexicano, además de integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. En N+ te compartimos previamente detalles del evento: Desfile Militar Por Aniversario de la Revolución Mexicana: ¿A Qué Hora Inicia en CDMX?.

¿Cuál es la ruta del desfile militar de hoy 20 de noviembre en CDMX?

El recorrido del desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana va del Zócalo al Monumento a la Revolución y contempla los siguientes puntos por donde pasarán los contingentes:

Saldrán desde la Plaza de la Constitución (Zócalo).

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma, cerca de El Caballito.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Entre los atractivos se encuentran caballos, aeronaves y vehículos temáticos. También se prevé la participación de una locomotora y una representación de carga de caballería para recordar distintos episodios de la lucha revolucionaria.

En esta ocasión, la representación histórica incorporará pasajes como la Huelga de Cananea y dará especial atención a la participación de las mujeres durante el movimiento armado.

La lucha revolucionaria marcó un cambio en la historia política y social de México, pues reunió a distintos sectores de la población que exigían transformaciones en el país después de más de tres décadas de gobierno porfirista.

FBPT